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      Активисты требуют отставки Луценко и Авакова под Генпрокуратурой: фото и видео

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      Активисты требуют отставки Луценко и Авакова
      Активисты требуют отставки Луценко и Авакова / 24 канал

      В Киеве активисты с лозунгами "Осторожно, токсичны!" пикетировали Генеральную прокуратуру Украины. Они требуют международных санкций в отношении генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.

      Общественные активисты объяснили, что вышли на пикет, потому что руководители правоохранительных органов стали токсичными, а потому должны уйти из должностей и понести ответственность.

      Читайте также: Почему Луценко не хочет уходить с поста генпрокурора: объяснение политобозревателей

      Группа общественных организаций подала заявления о включении в Глобальный акт Магнитского Луценко и Авакова, который предусматривает введение персональных санкций США.

      Что такое Глобальный акт Магнитского?
      Это закон США, что позволяет блокировать активы и налагать запрет на въезд в США лицам, которые совершили нарушения прав человека или причастны к коррупции.

      Люди, которые собрались под ГПУ считают, что Аваков и Луценко покрывают коррупционеров в своих рядах и саботируют расследование нападений на активистов.

      протест луценко
      Протестующие собрались под ГПУ

      Активисты требуют увольнения Луценко, потому что при его генпрокурорстве из-за отсутствия прогресса в расследованиях с санкционного списка ЕС изъяли Андрея и Сергея Клюевых, Юрия Иванющенко, Андрея Портнова, Елену Лукаш и других.

      гпу луценко
      Акция протеста в Киеве

      Активисты считают, что Луценко, в частности, должен уйти с должности, потому что при его генпрокурорстве из-за отсутствия прогресса в расследованиях с санкционного списка ЕС изъяли Андрея и Сергея Клюевых, Юрия Иванющенко, Андрея Портнова, Елену Лукаш и других.

      Активисты требуют отставки Луценко и Авакова под Гепрокуратурой: видео

       

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      Теги: Новости Украины Протесты Новости Киева ГПУ Министерство внутренних дел Арсен Аваков Юрий Луценко
      Источник: 24 канал
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