Активисты требуют отставки Луценко и Авакова под Генпрокуратурой: фото и видео

В Киеве активисты с лозунгами "Осторожно, токсичны!" пикетировали Генеральную прокуратуру Украины. Они требуют международных санкций в отношении генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Общественные активисты объяснили, что вышли на пикет, потому что руководители правоохранительных органов стали токсичными, а потому должны уйти из должностей и понести ответственность.

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Группа общественных организаций подала заявления о включении в Глобальный акт Магнитского Луценко и Авакова, который предусматривает введение персональных санкций США.

Что такое Глобальный акт Магнитского?

Это закон США, что позволяет блокировать активы и налагать запрет на въезд в США лицам, которые совершили нарушения прав человека или причастны к коррупции.

Люди, которые собрались под ГПУ считают, что Аваков и Луценко покрывают коррупционеров в своих рядах и саботируют расследование нападений на активистов.



Протестующие собрались под ГПУ

Активисты требуют увольнения Луценко, потому что при его генпрокурорстве из-за отсутствия прогресса в расследованиях с санкционного списка ЕС изъяли Андрея и Сергея Клюевых, Юрия Иванющенко, Андрея Портнова, Елену Лукаш и других.



Акция протеста в Киеве

Активисты считают, что Луценко, в частности, должен уйти с должности, потому что при его генпрокурорстве из-за отсутствия прогресса в расследованиях с санкционного списка ЕС изъяли Андрея и Сергея Клюевых, Юрия Иванющенко, Андрея Портнова, Елену Лукаш и других.

Активисты требуют отставки Луценко и Авакова под Гепрокуратурой: видео