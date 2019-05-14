Активисты требуют отставки Луценко и Авакова под Генпрокуратурой: фото и видео
В Киеве активисты с лозунгами "Осторожно, токсичны!" пикетировали Генеральную прокуратуру Украины. Они требуют международных санкций в отношении генпрокурора Юрия Луценко и министра внутренних дел Арсена Авакова.
Общественные активисты объяснили, что вышли на пикет, потому что руководители правоохранительных органов стали токсичными, а потому должны уйти из должностей и понести ответственность.
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Группа общественных организаций подала заявления о включении в Глобальный акт Магнитского Луценко и Авакова, который предусматривает введение персональных санкций США.
Что такое Глобальный акт Магнитского?
Это закон США, что позволяет блокировать активы и налагать запрет на въезд в США лицам, которые совершили нарушения прав человека или причастны к коррупции.
Люди, которые собрались под ГПУ считают, что Аваков и Луценко покрывают коррупционеров в своих рядах и саботируют расследование нападений на активистов.
Протестующие собрались под ГПУ
Активисты требуют увольнения Луценко, потому что при его генпрокурорстве из-за отсутствия прогресса в расследованиях с санкционного списка ЕС изъяли Андрея и Сергея Клюевых, Юрия Иванющенко, Андрея Портнова, Елену Лукаш и других.
Акция протеста в Киеве
Активисты считают, что Луценко, в частности, должен уйти с должности, потому что при его генпрокурорстве из-за отсутствия прогресса в расследованиях с санкционного списка ЕС изъяли Андрея и Сергея Клюевых, Юрия Иванющенко, Андрея Портнова, Елену Лукаш и других.
Активисты требуют отставки Луценко и Авакова под Гепрокуратурой: видео