Активисты в Одессе установили шлагбаум из-за платной стоянки возле моря

Платная стоянка возле моря в Одессе снова оказалась в центре внимания. Активисты продолжают борьбу с незаконным шлагбаумом, который частная фирма установила на улице Каманина несколько месяцев назад.

Там за проезд с водителей взимают плату 20 гривен. Сегодня активисты решили устроить шуточную акцию протеста.

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"Сегодня одесситы и гости города платят за проезд по улице Одессы. Это незаконно. Договора с Парксевисом у них нет, у нас есть соответствующий документ – ответ Парксервиса", – отметил активист Михаил Кузаконь.

Активисты установили свой собственный шлагбаум, где решили возвращать людям незаконно отобранные у них деньги.

Такого предупреждения не было. На въезде была только информация о том, что стоимость парковки – 20 грн за час. Сказали, что если я успею за 5 минут, с меня денег брать не будут. Чек мне не оставили – забрали,

– заверила одесситка Татьяна Петракевич.

К слову, в центре Киева общественные активисты и борцы с коррупцией собрались на митинг перед началом съезда судей Украины.