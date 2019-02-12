Активисты вышли на митинг против махинаций россиянина, который ведет бизнес в Одессе

Под администрацией морских портов митинговали работники Одесского порта и общественные активисты, которые требовали прекратить махинации с государственными буксирами и убрать из порта фирму, что по их данным принадлежит гражданину России.

По данным украинских СМИ этому гражданину запрещен въезд в Украину из-за ареста в Италии в ходе операции против российской мафии.

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Однако, как утверждают активисты, Андрей Марисов ведет бизнес в Одессе и якобы собирается зайти в порт "Южный". С ним связывают фирмы, которые арендуют буксиры по заниженным ценам, из-за чего порт недополучает миллионы гривен.



Митинг под Администрацией морских портов в Одессе

Бывший сотрудник ГП "Одесский морской торговый порт" Виталий Милушев рассказал, что когда-то "Портофлот" приносил 90% дохода для всего порта, а на сегодня он становится убыточным.

По словам активистов, из-за махинаций с буксирами Одесский порт ежегодно теряет по 5-6 миллионов долларов. Против одной из фирм еще на весне прокуратурой было открыто уголовное производство. Однако никаких результатов это пока не дало.

Буксиры сдаются в аренду компаниям по ценам ниже рыночных и это наносит значительный ущерб государству. В институте будущего мы посчитали, что это примерно 5-6 миллионов долларов в год. Это то, что теряет государство от сдачи буксиров в одном госпредприятии,

– подчеркнул глава ОО "Инфраструктурный совет" Владимир Шульмейстер.

Работники порта и общественные активисты заявили, что будут добиваться справедливости в суде. Если же их не услышат, то акции протеста обещают продолжать, ведь аренда буксиров дает порту 80% прибыли.