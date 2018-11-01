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      Активисты вышли в поддержку судьи, которая отказалась арестовывать Саакашвили

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      В четверг, 1 ноября, в Киеве адвокаты, юристы и активисты вышли в поддержку судьи Ларисы Цоколь. Это редкий случай, когда общественность требует не увольнять судью, а наоборот оставить в должности. Ее отстранили и хотят уволить. Заявление с требованием привлечь его к ответственности написал гражданин Пикалов.

      Пикалов пожаловался, что судья не удовлетворила его жалобу на бездействие правоохранительных органов. Юристы отметили, что за такое можно уволить 80% судей.

      Читайте также: Как поплатилась судья за отказ арестовывать Саакашвили

      "Решение очень неуравновешенное и имеет другие мотивы, чем защита правосудия", – адвокат Маси Найем.

      цокол
      Лариса Цоколь

      Участники пикета объяснили, что за Цоколь взялись из-за ее решений в делах против политиков. Она отказалась арестовать Михаила Саакашвили по просьбе прокуратуры.

      Ларису Цоколь наказали за то, что она вынесла решение, которое не хотел видеть Порошенко и Луценко относительно Саакашвили,
      – заявил общественный активист Александр Кравчук.

      В Высшем совете правосудия сказали, что судью отстранили не за это. Лариса Цоколь собирается обжаловать решение. Такую же процедуру прошел и ее коллега. Судье львовского суда Виталию Радченко Высший совет правосудия объявил строгий выговор за разрешение на проведение обысков детективами НАБУ у его одиозного киевского коллеги Павла Вовка. Последнего НАБУ подозревает в незаконном обогащении.

      радченко віталій
      Виталий Радченко

      Официальная причина выговора – недостаточно мотивированное решение. Судья с этим не согласился, и обжаловал выговор в Верховном суде.

      Большая палата Верховного суда отмечает, что отсутствуют какие-либо основания для привлечения меня к ответственности. Поскольку вынесенное мной решение полностью соответствует действующему законодательству,
      – объяснил судья Галицкого районного суда Львова Виталий Радченко.

      1 ноября Высший совет правосудия пересматривал свое решение. Наказание смягчили с выговора на "предупреждение". Но судья считает, что это немотивированно и будет подавать жалобу.

      Еще более вопиющий случай произошел с судьей обличителем Ларисой Гольник. Она заявила о предложении взятки от мэра Полтавы и о давлении от председателя Октябрьского суда. Ей объявили выговор за публикации в Facebook. Из-за этого судью не допустили к конкурсу в Антикоррупционный суд.

      гольник
      Лариса Гольник

      Высший совет правосудия использует дисциплинарные производства для того, чтобы закрепить зависимость судей,
      – рассказала адвокат Закревская.

      В то же время, по информации общественных активистов, Высший совет правосудия наказал только 14% судей, которые преследовали участников Революции достоинства.

      Автор: Анна Калюжная
      Теги: Новости Киева Деньги Новости Украины Высший совет правосудия Судьи Коррупция
      Источник: 24 канал
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