Активисты вышли в поддержку судьи, которая отказалась арестовывать Саакашвили
В четверг, 1 ноября, в Киеве адвокаты, юристы и активисты вышли в поддержку судьи Ларисы Цоколь. Это редкий случай, когда общественность требует не увольнять судью, а наоборот оставить в должности. Ее отстранили и хотят уволить. Заявление с требованием привлечь его к ответственности написал гражданин Пикалов.
Пикалов пожаловался, что судья не удовлетворила его жалобу на бездействие правоохранительных органов. Юристы отметили, что за такое можно уволить 80% судей.
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"Решение очень неуравновешенное и имеет другие мотивы, чем защита правосудия", – адвокат Маси Найем.
Лариса Цоколь
Участники пикета объяснили, что за Цоколь взялись из-за ее решений в делах против политиков. Она отказалась арестовать Михаила Саакашвили по просьбе прокуратуры.
Ларису Цоколь наказали за то, что она вынесла решение, которое не хотел видеть Порошенко и Луценко относительно Саакашвили,
– заявил общественный активист Александр Кравчук.
В Высшем совете правосудия сказали, что судью отстранили не за это. Лариса Цоколь собирается обжаловать решение. Такую же процедуру прошел и ее коллега. Судье львовского суда Виталию Радченко Высший совет правосудия объявил строгий выговор за разрешение на проведение обысков детективами НАБУ у его одиозного киевского коллеги Павла Вовка. Последнего НАБУ подозревает в незаконном обогащении.
Виталий Радченко
Официальная причина выговора – недостаточно мотивированное решение. Судья с этим не согласился, и обжаловал выговор в Верховном суде.
Большая палата Верховного суда отмечает, что отсутствуют какие-либо основания для привлечения меня к ответственности. Поскольку вынесенное мной решение полностью соответствует действующему законодательству,
– объяснил судья Галицкого районного суда Львова Виталий Радченко.
1 ноября Высший совет правосудия пересматривал свое решение. Наказание смягчили с выговора на "предупреждение". Но судья считает, что это немотивированно и будет подавать жалобу.
Еще более вопиющий случай произошел с судьей обличителем Ларисой Гольник. Она заявила о предложении взятки от мэра Полтавы и о давлении от председателя Октябрьского суда. Ей объявили выговор за публикации в Facebook. Из-за этого судью не допустили к конкурсу в Антикоррупционный суд.
Лариса Гольник
Высший совет правосудия использует дисциплинарные производства для того, чтобы закрепить зависимость судей,
– рассказала адвокат Закревская.
В то же время, по информации общественных активистов, Высший совет правосудия наказал только 14% судей, которые преследовали участников Революции достоинства.