Активисты заканчивают пикет под Лукьяновским СИЗО, где держали экс-беркутовцев

Активисты заканчивают пикет под Лукьяновским СИЗО в Киеве. Люди вышли на протест вечером 28 декабря из-за освобождения из-под стражи и обмена экс-беркутовцев, которых подозревают в массовых расстрелах майдановцев в 2014 году.

Сокоординатор "Движения сопротивления капитуляции" Александр Иванов в комментарии "Громадскому" заявил, что активисты так и не достигли своей цели.

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Я прочитал, что "Беркут" обменяли. Что могу сказать? Сегодня были растоптаны правосудие и Революция Достоинства. Никаких шансов теперь наказать убийц Небесной сотни, выяснить правду - нет. Я думаю, акция будет заканчиваться, поскольку цель ее, к сожалению, не была достигнута,

- сказал Иванов.

Заметим, что в Лукьяновском СИЗО находились 3 экс-беркутивца - Олег Янишевский, Сергей Зинченко и Павел Аброськин. Другие два бывших спецназовца - Александр Маринченко и Сергей Тамтура находились под домашним арестом. Вечером 28 декабря Киевский апелляционный суд отпустил их из-под ареста под личное обязательство.

После решения суда под СИЗО начали приходить активисты, которые не согласны с таким решением. Люди дежурили там всю ночь. Они проверяли автомобили, которые выезжали из следственного изолятора, чтобы в них не вывезли подозреваемых в убийствах евромайданивцев на обмен. Но правоохранителям удалось вывезти бывших спецназовцев - пока неизвестно каким образом.



Активисты под Лукьяновским СИЗО 28 декабря / фото 24 канала

Сейчас 5 экс-беркутовцев привезли на КПВВ "Майорск" в Донецкой области, где при обмене передадут подконтрольным РФ боевикам.

Что говорят в ГПУ об освобождении экс-беркутовцев?

Генпрокуратура отреагировала на возмущение украинцев из-за освобождения из-под стражи подозреваемых в убийствах майдановцев бывших работников "Беркута". Прокуроры объяснили, что подозреваемых отпустили под личные обязательства, но само дело не закрывают. Следствие по нему продолжается, а виновных могут осудить и заочно.