Активисты подожгли шины под имением Порошенко: чего требуют

Активисты 6 июня пришли с пикетом под имение пятого президента Украины Петра Порошенко в Козине под Киевом. Мстители требуют немедленного ареста самого Порошенко и Гладковских, которые причастны к скандалу вокруг хищения в "Укроборонпроме".

В общем под дом пятого президента пришли больше сотни активистов с флагами Украины и ОУН, они жгут шины и файеры и выкрикивают "Позор!" и "Порошенко за решетку!". Зажженными файерами митингующие забросали территорию имения Порошенко, поэтому на место мгновенно прибыли пожарные.

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"Все уже забыли об участии Порошенко в краже государственного имущества в особо крупных размерах. За время своего президентства он увеличил свое состояние в 18 раз, об этом все забыли? После выборов прошло совсем немного времени, а уже все как будто забыли, кто такой Порошенко", – сказал в комментарии изданию Strana.ua координатор организации "Общественный контроль честная страна" Владислав Литвинчук.

Главное требование митингующих – чтобы Генпрокуратура и МВД расследовали дело в отношении Порошенко.

"На него уже написали не одно заявление, но госслужащие ничего не делают в этом направлении", – заявил Литвинчук.

Митингующие говорят, что их акция будет бессрочной, пока Порошенко не привлекут к ответственности. Такую же акцию планируют провести в ближайшее время возле дома самого Олега Гладковского, семья которого замешана в скандале с хищением в украинской оборонке.

Смотрите видео с митинга возле дома Порошенко:

Что известно о коррупции в "Укроборонпроме"? Журналисты Bihus.Info провели расследование и выяснили, что сын на то время первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского – Игорь Гладковский вместе с сообщниками контрабандой поставляли оборонным предприятиям Украины российские детали или детали из украинских военных частей. Причем через фирмы-прокладки по завышенным в 2-4 раза ценам.



Согласно данным расследования, к коррупционным сделкам причастны Олег Гладковский (является бизнес-партнером Петра Порошенко), экс-руководитель "Укрспецэкпорта" и действующий глава "Укроборонпрома" Павел Букин, директора предприятий и другие должностные лица госконцерна.



Соглашения организовывали через 3 главных фирмы-прокладки. Одной из таких фирм якобы был завод "Кузница на Рыбальском", который на тот момент принадлежал Порошенко, а также подставная компания "Оптимумспецдеталь". В НАБУ начали досудебное расследование коррупции в "Укроборонпроме" по признакам присвоения, растраты имущества или завладения им путем злоупотребления служебным положением.