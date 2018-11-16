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      Активизировались после "выборов": боевики выпустили полторы сотни мин по окрестностям Торецка

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      Полторы сотни мин выпустили боевики по окрестностям Торецка – это едва ли не самый большой обстрел за последние несколько месяцев. Стреляли сразу с трех направлений из жилых кварталов оккупированной Горловки, а в поселке Южное дотла сгорело два дома мирных жителей.

      Досталось также соседним Шумам и Зайцево.

      Читайте также: Пророссийские боевики обстреляли поселок Южное

      Вчера ночью боевики после относительного затишья непонятно по каким причинам ударили из 120-х минометов по почти всей линии обороны украинской армии под оккупированной Горловкой.

      Будинки у Торецьку після обстрілів
      Дома в Торецке после обстрелов

      Украинские армейцы рассказывают, что интенсивность обстрелов значительно увеличилась после того, как на оккупированной территории состоялись так называемые выборы. По словам военнослужащего ВСУ Виктора, за день до "выборов" и день после "выборов" было относительное затишье. Но только террористы протрезвели после так сказать избрания новых глав своих псевдореспублик, начали бить еще с большей интенсивностью, чем раньше.

      Из-за прилета крупнокалиберной артиллерии один дом вообще был уничтожен полностью, и посекло все деревья вокруг. Это произошло несколько дней назад. К счастью, местных на этой улице давно нет, ведь жить здесь смертельно опасно – ни одного уцелевшего здания – все в воронках и дырках от снарядов.

      Смотришь на эти дома, как люди старались, это все накапливали, годами. Это все было сделано своими руками, поэтому без сожаления на это смотреть нельзя. Не мы это начинали, но мы это все должны заканчивать,
      – ответил военнослужащий ВСУ Андрей.

      Андрей на войне меньше двух недель. Говорит, что раньше военкоматы ему отказывали и только сейчас ему удалось наконец подписать контракт. И если для него апокалиптическая картина разбитого Донбасса – что-то новое, то воины, которые взяли в руки оружие еще 14-го уже насмотрелись, что делает русской мир.

      У них одна цель запугать. Думают, шо они сила, немножечко побоимся, но я могу заверить, что ни один боец ​​из этого подразделения или других подразделений всех ВСУ никогда не изменит своего решения,
      сказал военнослужащий ВСУ Олег.

      И хотя многие из этих мужчин давно не видели родных из-за войны – не жалеют и не жалуются.

      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Вооруженные Силы Украины Украина – Россия Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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