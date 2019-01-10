Активная игра Леня не помогла "Атланте", "Лейкерс" Михайлюка уверенно победили "Детройт": видео

Украинский баскетболист "Атланты" Алексей Лень и игрок "Лейкерс" Святослав Михайлюк приняли участие в очередных матчах регулярного чемпионата НБА. "Атланта" померилась силами с "Бруклином", а "Лейкерс" проверили на прочность "Детройт".

Бруклин – Атланта 100:116 (23:38, 28:19, 35:23, 30:20)

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Команда Леня на выезде не сумела победить "Бруклин". "Хокс" уверенно выиграли первую четверть, но не сумели развить свой успех в следующих 12-минутках.

Баскетболисты "Бруклина" чрезвычайно уверенно провели три четверти. Хозяева сумели не только отыграть отставание в 15 очков после первой четверти, но и выиграть с разницу в 16 очков.

Украинец Лень провел на паркете 19 минут и 16 секунд. За это время он набрал 10 очков, сделал 4 подбора, сделал 1 блок-шот и 3 раза сфолил. Лень реализовал 2 из 7 двухочковых бросков, 6 из 6 штрафных и потерял один трехочковый.

Лейкерс – Детройт 113:100 (20:24, 35:23, 34:30, 24:23)

Зато победу одержала команда другого украинца – Святослава Михайлюка. "Лейкерс" на своем паркете сумели одолеть "Детройт".

После неудачной первой четверти "Лейкерс" победили в каждой из следующих 12-минуток и обеспечили себе победу с разницей в 13 очков.

Отметим, что украинец Михайлюк провел на паркете 3 минуты. За это время Святослав занес в свой актив только один перехват.

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