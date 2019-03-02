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      Активно работает даже в таких адских условиях, – сестра Сенцова о жизни брата в колонии РФ

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      Олег Сенцов
      Олег Сенцов / Фото из открытых источников

      Украинский режиссер Олег Сенцов, которого незаконно удерживают в российской колонии в Лабытнанги, написал новое письмо из заключения. Все внимание пленника Кремля сейчас уделено творческому процессу.

      24 канал писал, что адвокат Ольга Динзе 1 марта посетила украинского политзаключенного Олега Сенцова в колонии. Она рассказала, что украинец чувствует себя нормально. Он уже хорошо питается и находится в общей казарме на 50-60 человек.

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      Из российской колонии Сенцов написал письмо своей сестре. Она, в свою очередь, коротко пересказала его содержание.

      У Олега много планов, он продолжает активно работать даже в таких адских условиях. Он очень хочет, чтобы люди разделяли Олега Сенцова политзаключенного и творческого человека,
      – отметила она.

      Также, по словам Каплан, Сенцов сейчас полностью отдался творческому процессу. Она также анонсировала, что скоро поделится новой информацией о брате.

      За что в России осудили Олега Сенцова?Его задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией.

      Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки.

      В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги.

      14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех украинских политзаключенных, удерживаемых в России и в оккупированном Крыму. В октябре 2018 пленнику Кремля пришлось прекратить голодовку: свой поступок он объяснил тем, что российская власть угрожала применить насильственное кормление относительно него.

      Смотрите видео об украинском политзаключенном Олеге Сенцове:

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      Теги: Новости Украины Заложники Украина – Россия Олег Сенцов Украинцы в плену РФ Новости политики
      Источник: 24 Канал
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