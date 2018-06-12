Актриса Алена Мусиенко беременна первенцем от брата Владимира Омеляна: фото

27-летняя украинская актриса Алена Мусиенко и Максим Омелян, брат министра инфраструктуры Владимира Омеляна, впервые станут родителями.

Об этом звезда "Тени незабытых предков" сообщила на своей странице в Instagram.

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Отметим, Алена Мусиенко вышла замуж за Максима Омеляна 28 августа 2017. Церемония бракосочетания состоялась в Печерском ЗАГСе города Киева.



Беременная Алена Мусиенко / Instagram

Кто такая Алена Мусиенко? Украинская актриса, фотомодель и телеведущая В качестве телеведущей начала работу в 2012 году в утреннем шоу "Подъем" на Новом канале. Дебютировала в кино ролью в короткометражке режиссера Павла Мартынова "Где коза была" (2012), затем в фильме режиссера Любомира Левицкого "Ломбард" (2013). После этого получила от него же предложение сняться в мистическом триллере "Тени незабытых предков" (2013).