Актриса Блейк Лайвли очаровала эффектным образом на кинопремьере: фото

Голливудская чета актеров Райана Рейнольдса и Блейк Лайвли является любимой для американцев. Однако они крайне редко появляются на мероприятиях вместе. Поэтому недавняя кинопремьера в Нью-Йорке порадовала не только СМИ, но и фанатов звезд.

Как известно, в музее Гуггенхайма состоялась премьера короткометражного фильма "Последний портрет". Знаменитости, хоть и не принимали участие в съемках, но все же пришли поддержать друга Блейк Лайвли – актера и режиссера Стэнли Туччи.

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Для мероприятия актриса надела асимметричное клетчатое платье от Monse. Поверх эффектного наряда Блейк Лайвли надела роскошное бежевое пальто Oscar de la Renta с вышитым орнаментом. Образ звезда дополнила босоножками Christian Louboutin, украшенными бусинами, а также серебристым клатчем.



Блейк Лайвли показала стильный образ

Не менее эффектно выглядел и актер Райан Рейнольдс, который надел на кинопремьеру серый костюм и белоснежную рубашку. Стильная галстук в сине-зеленую полоску и бордовую обувь дополнили модный "лук" знаменитости.



Райан Рейнольдс на кинопремьеры

После появления звездной супружеской пары все внимание было приковано именно к ним. Звезды продемонстрировали настоящую семейную идиллию. Актеры весь вечер улыбались и нежно обнимались.



Звездные супруги Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс



Блейк Лайвли и Раян Рейнольдс



Эффектное появление звездных супругов Лайвли и Рейнольдса