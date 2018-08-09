Актриса Блейк Лайвли засветила стройную фигуру в платье: потрясающие фото
Голливудская актриса Блейк Лайвли является любимицей миллионов людей во всем мире. Она славится не только замечательным чувством юмора, но и элегантными образами в стиле королевской семьи.
В сети уже давно смеются, что Блейк Лайвли выглядит так, словно является представительницей королевской семьи Великобритании. Все потому, что звезда имеет идеальную фигуру, которую подчеркивает изящными нарядами, поражающими красотой и стилем. Кроме этого, пользователи сети отмечают и аристократические черты лица Блейк, что видно невооруженным глазом.
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Недавний выход актрисы с мужем Райаном Рейнольдсом ярко подтвердил это мнение. Очаровательная Блейк надела приталенное платье белого цвета от Cushnie et Ochs. Наряд игриво обнажал хрупкие плечи актрисы, напоминал стиль герцогини Сассекской Меган Маркл. К образу звезда подобрала босоножки на каблуках. Собранные волосы в прическу и легкий макияж завершили образ Блейк Лайвли.
В то же время Рейнольдс красовался рядом с женой в элегантном костюме темно-синего цвета. К нему актер подобрал стильную рубашку и футболку. Известно, что в таком наряде звездная пара посетила презентацию элитного алкоголя Aviation American Gin, которая состоялась в Нью-Йорке.
Образ голливудских супругов настолько понравился поклонникам, что художница нарисовала волшебное изображение пары.