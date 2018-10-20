Актриса Дениз Ричардс тронула снимком с тремя дочерьми

47-летняя звезда реалити-шоу "Настоящие домохозяйки Беверли-Хиллс" Дениз Ричардс показала поклонникам в социальных сетях фото со своими тремя дочерьми.

Новое фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

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Дениз Ричардс показала своих трех дочерей на церемонии свадьбы, которая прошла в четверг, 6 сентября. 14-летняя Сэм, 13-летняя Лола и семилетняя Элоиз позируют в праздничных платьях и с букетами цветов в руках.

"Скучаю по своим красивым девочкам. Фото было сделано на нашей свадьбе", – прокомментировала снимок звездная мама.

Напомним, актеры Дениз Ричардс и Аарон Файперс после года отношений поженились. Дениз Ричардс к алтарю надела мини-платье с фатиновой юбкой. Свадебное платье для звезды пошил дизайнер Марк Зунино. По словам модельера, платье было создано за 24 часа.