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Актриса Дженна Д'юенн полностью обнажилась для глянца: 18+

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Дженна Д'юенн
Дженна Д'юенн / Фото из свободных источников

Экс-жена популярного актера Ченнинга Татума – роскошная Дженна Д'юенн – приняла участие в смелой фотосессии для глянца. Танцовщица и актриса полностью обнажилась перед камерой, показав стройное тело.

Знаменитое издание Womens Health предложило соблазнительной Дженни Д'юенн пикантную фотосессию. Звезда не отказалась от предложения и показала результаты съемки в своем блоге.

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На фото экс-супруга Ченнинга Татума позирует перед камерой абсолютно голой. Хотя наряда на Дженни Д'юенн не было, однако отказаться от украшений она не захотела. Поэтому роскошное женское тело танцовщицы украшали несколько колец и цепочка на ноге.

Спасибо журналу за такую смелую фотосессию,
– лаконично написала она.

Стоит отметить, что фотограф Денис Леопольд выбирал такие ракурсы, что интимные места актрисы не видны на снимках. Дженни Д'юенн игриво и очень нежно прикрывала свое голое тело руками, что выглядело очень соблазнительно. Пикантности добавляла и взъерошенная прическа танцовщицы.

 

 

 

Напомним, что история любви между Ченнингом Татумом и Дженной Д'юенн началась в 2006 году во время съемок картины "Шаг вперед", где оба играли главные роли. В 2009-м пара отгуляла свадьбу, а 31 мая 2013 года у супругов родилась дочь Эверли Элизабет Мейзелл Татум. После 9 лет совместной жизни Ченнинг Татум и Дженна Д'юенн решили расторгнуть брак.

Теги: LifeStyle Кино
Источник: 24 Канал
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Новости за 28 июля
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