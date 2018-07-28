Актриса Дженна Д'юенн полностью обнажилась для глянца: 18+

Экс-жена популярного актера Ченнинга Татума – роскошная Дженна Д'юенн – приняла участие в смелой фотосессии для глянца. Танцовщица и актриса полностью обнажилась перед камерой, показав стройное тело.

Знаменитое издание Womens Health предложило соблазнительной Дженни Д'юенн пикантную фотосессию. Звезда не отказалась от предложения и показала результаты съемки в своем блоге.

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На фото экс-супруга Ченнинга Татума позирует перед камерой абсолютно голой. Хотя наряда на Дженни Д'юенн не было, однако отказаться от украшений она не захотела. Поэтому роскошное женское тело танцовщицы украшали несколько колец и цепочка на ноге.

Спасибо журналу за такую смелую фотосессию,

– лаконично написала она.

Стоит отметить, что фотограф Денис Леопольд выбирал такие ракурсы, что интимные места актрисы не видны на снимках. Дженни Д'юенн игриво и очень нежно прикрывала свое голое тело руками, что выглядело очень соблазнительно. Пикантности добавляла и взъерошенная прическа танцовщицы.

Допис, поширений Jenna Dewan (@jennadewan) 26 Лип 2018 р. о 6:27 PDT

Допис, поширений Jenna Dewan (@jennadewan) 26 Лип 2018 р. о 6:13 PDT

Допис, поширений Dennis Leupold (@dennisleupold) 26 Лип 2018 р. о 3:22 PDT

Напомним, что история любви между Ченнингом Татумом и Дженной Д'юенн началась в 2006 году во время съемок картины "Шаг вперед", где оба играли главные роли. В 2009-м пара отгуляла свадьбу, а 31 мая 2013 года у супругов родилась дочь Эверли Элизабет Мейзелл Татум. После 9 лет совместной жизни Ченнинг Татум и Дженна Д'юенн решили расторгнуть брак.