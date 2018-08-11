Актриса Дженнифер Гарнер едва не погибла на отдыхе: детали

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер с дочерью отправились на отдых. Звезда выбрала уютную Швецию для путешествия. Однако поездка могла закончиться для американок фатально.

Дженнифер Гарнер рассказала жуткую историю, которая могла закончиться трагически. Экс-жена Бена Аффлека с 12-летней дочерью Виолет решили испытать экстремальное развлечение – катание на каяках. Однако во время развлечения Дженнифер Гарнер заблудилась и выплыла в судоходную зону.

Читайте также: Никогда не забуду тот день, – Леди Гага рассказала о съемках фильма с Брэдли Купером

Мы заблудились на каяке? Да. Мы долго плыли и оказались в судоходной зоне? Боюсь, что так. Нас спасли? К счастью, да,

– написала Дженнифер Гарнер.

Допис, поширений Jennifer Garner (@jennifer.garner) 6 Сер 2018 р. о 12:17 PDT

По словам актрисы, помог спастись туристкам чемпион по плаванию на каяках Маттиас. Именно он является членом спасательной команды и помог Дженнифер Гарнер и ее дочери вернуться на берег.

"Дженнифер Гарнер едва не погибла в водах Стокгольма со своей дочерью. Маттиас отправился на их поиски. К счастью, они не заплыли слишком далеко и их удалось спасти", – написали представители спасательной службы.

Допис, поширений Långholmen Kajak (@langholmenkajak) 7 Сер 2018 р. о 3:13 PDT

Кто такая Дженнифер Гарнер?Популярная американская актриса, которая снялась в фильмах "Из 13 в 30", "Электра, "Перл-Харбор", "Призраки бывших подруг", "Сорвиголова", "Чудеса с небес", "Далласький клуб покупателей", "Изобретение лжи" и десятках других. В 2005 году Дженнифер Гарнер во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал голливудский красавец Бен Аффлек. Однако в 2017 году пара объявила о разводе. Дженнифер воспитывает трех их дочерей.