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Актриса Дженнифер Гарнер едва не погибла на отдыхе: детали

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Дженнифер Гарнер едва не погибла в Швеции
Дженнифер Гарнер едва не погибла в Швеции / Фото из соцсетей

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер с дочерью отправились на отдых. Звезда выбрала уютную Швецию для путешествия. Однако поездка могла закончиться для американок фатально.

Дженнифер Гарнер рассказала жуткую историю, которая могла закончиться трагически. Экс-жена Бена Аффлека с 12-летней дочерью Виолет решили испытать экстремальное развлечение – катание на каяках. Однако во время развлечения Дженнифер Гарнер заблудилась и выплыла в судоходную зону.

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Мы заблудились на каяке? Да. Мы долго плыли и оказались в судоходной зоне? Боюсь, что так. Нас спасли? К счастью, да,
– написала Дженнифер Гарнер.

 

По словам актрисы, помог спастись туристкам чемпион по плаванию на каяках Маттиас. Именно он является членом спасательной команды и помог Дженнифер Гарнер и ее дочери вернуться на берег.

"Дженнифер Гарнер едва не погибла в водах Стокгольма со своей дочерью. Маттиас отправился на их поиски. К счастью, они не заплыли слишком далеко и их удалось спасти", – написали представители спасательной службы.

 

Кто такая Дженнифер Гарнер?Популярная американская актриса, которая снялась в фильмах "Из 13 в 30", "Электра, "Перл-Харбор", "Призраки бывших подруг", "Сорвиголова", "Чудеса с небес", "Далласький клуб покупателей", "Изобретение лжи" и десятках других. В 2005 году Дженнифер Гарнер во второй раз вышла замуж. Ее избранником стал голливудский красавец Бен Аффлек. Однако в 2017 году пара объявила о разводе. Дженнифер воспитывает трех их дочерей.

Теги: LifeStyle отдых Швеция Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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