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Актриса Дженнифер Гарнер получила именную звезду на "Аллее славы"

26 Читати новину українською
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер / Instagram / @jennifer.garner

Американская актриса Дженнифер Гарнер, которая в 2017 году развелась с известным актером Беном Аффлеком, получила свою звезду на знаменитой "Аллее славы" в Голливуде.

Об этом сообщается на Pop Sugar.

Киноактриса Дженнифер Гарнер прибыла на Голливудский бульвар в очаровательном платье синего цвета от Roland Mouret и в туфлях на высоких каблуках. Звезда была невероятно счастливой, когда стала обладательницей именной звезды среди нескольких тысяч известных деятелей культуры. Она стала 2461-й по счету, кто получил именную звезду.

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Поздравить Дженнифер с радостным событием приехали дети актрисы – дочери Вайолет и Серафина и сын Сэмюэл, а также ее друзья и родители. Награждение Гарнер именной звездой прекрасно совпало с грядущей премьерой фильма "Алая мята" (7 сентября), в котором актриса сыграла главную роль.

 

К слову, Дженнифер Гарнер сыграла более чем в 40 фильмах, самые известные из которых "Перл Харбор" (2001), "Призраки бывших подружек" (2009) и "Закон и порядок" (1996). Она стала лауреатом премий "Золотой глобус" (2001), "Сатурн" (2003) и Гильдии киноактеров США (2004). Актриса была дважды замужем: за Беном Аффлеком (2005-2017) и Скоттом Фоли (2000-2004).

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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