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Актриса Фелисити Джонс вышла замуж: фото со свадьбы

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Фелисити Джонс и Чарльз Гард поженились
Фелисити Джонс и Чарльз Гард поженились / Instagram / @fantastictheoryofeverything

Британская киноактриса Фелисити Джонс 1 июля вышла замуж за режиссера Чарльза Гарда после трех лет отношений. Церемония свадьбы состоялась в английском замке Садели в графстве Глостершир.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Звезда фильма "Бунтарь Один. Звездные Войны. История" на свадьбе примерила скромное и нежное платье белого цвета с длинными рукавами и фату, в то время как Чарльз одел праздничный костюм с фиалковым галстуком.

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Фелисити Джонс и Чарльз Гард поженились

Фелисити Джонс и Чарльз Гард поженились

На свадьбе супруги присутствовали близкие друзья и родственники, а также знаменитости, среди которых можно было увидеть Эдди Редмэйна и Тома Хэнкса. Традиционная светская свадьба состоялась на улице под уютным навесом, где можно увидеть много цветов, нежный свадебный торт и трогательный обмен свадебными клятвами.

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Фелисити Джонс и Чарльз Гард поженились

Эдди Рейдман

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Как известно, 34-летняя Фелисити и 45-летний Чарльз встречались в течение трех лет и в мае прошлого года мужчина сделал Джонс предложение бракосочетания. Ранее у актрисы были отношения со скульптором Эдом Форниелесом, с которым она прожила в гражданском браке около 10 лет. Для обоих молодоженов это была первая церемония бракосочетания.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
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