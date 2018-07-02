Актриса Фелисити Джонс вышла замуж: фото со свадьбы

Британская киноактриса Фелисити Джонс 1 июля вышла замуж за режиссера Чарльза Гарда после трех лет отношений. Церемония свадьбы состоялась в английском замке Садели в графстве Глостершир.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Звезда фильма "Бунтарь Один. Звездные Войны. История" на свадьбе примерила скромное и нежное платье белого цвета с длинными рукавами и фату, в то время как Чарльз одел праздничный костюм с фиалковым галстуком.

Читайте также: Звезда сериала "Теория большого взрыва" Кейли Куоко вышла замуж: счастливые фото

Фелисити Джонс и Чарльз Гард поженились

Фелисити Джонс и Чарльз Гард поженились

На свадьбе супруги присутствовали близкие друзья и родственники, а также знаменитости, среди которых можно было увидеть Эдди Редмэйна и Тома Хэнкса. Традиционная светская свадьба состоялась на улице под уютным навесом, где можно увидеть много цветов, нежный свадебный торт и трогательный обмен свадебными клятвами.

Читайте также: 45-летняя Ванесса Паради впервые вышла замуж: фото

Фелисити Джонс и Чарльз Гард поженились

Эдди Рейдман

Читайте также: Появились фото с роскошной свадьбы норвежского биатлониста Йоханнеса Бё

Как известно, 34-летняя Фелисити и 45-летний Чарльз встречались в течение трех лет и в мае прошлого года мужчина сделал Джонс предложение бракосочетания. Ранее у актрисы были отношения со скульптором Эдом Форниелесом, с которым она прожила в гражданском браке около 10 лет. Для обоих молодоженов это была первая церемония бракосочетания.