14:58
10 авг 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
27°C 12°C
  • суббота
    28°C 13°C
  • воскресенье
    26°C 17°C
  • понедельник
    27°C 14°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Выбори... и Путин на передержке. Водку под колодку
Вєсті Кремля
21:33, 9 августа
Вести.UA. Санта-Порошенко. Обесчещенная героиня
Вєсті.UA
20:03, 9 августа
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Актриса Хлоя Морец сходила на свидание с новым звездным бойфрендом: видеофакт

76 Читати новину українською
Хлоя Морец и Дилан О'Брайен
Хлоя Морец и Дилан О'Брайен / Сплетник

21-летняя Хлоя Морец решила не горевать из-за разрыва отношений с Бруклином Бекхэмом. Звезда начала новые отношения с актером фильма "бегущий по лабиринту" Диланом О'Брайеном.

Несколько месяцев назад западные СМИ всколыхнула новость: старший сын супругов Бекхэмов и очаровательная актриса Хлоя Морец разорвали отношения. По информации журналистов, причиной этому стала измена парня.

Читайте также: Дженнифер Лоуренс в романтическом образе прогулялась с новым бойфрендом в Париже: фото

Однако убиваться за Бруклином Бекхэмом актриса не стала, погрузившись в работу. Не заставили себя ждать и новые отношения Хлои Морец. Очаровательная блондинка попала в объективы папарацци после ужина с 26-летним актером Диланом о'Брайеном.

Звездная пара пыталась незаметно выйти из ресторана The Nice Guy, в Голливуде. Но покинуть заведение без десятка снимков им все же не удалось. Папарацци сумели сфотографировать Хлою Морец и Дилана О'Брайена возле авто.

 

Пока пара не комментирует информацию о романтических отношениях. Однако на кадрах видно, что актеры покидают ресторан в одной машине. На то, что это все же было свидание, указывает и образ Хлои Морец. На встречу она одела черное платье с кружевом и пиджак.

 

Напомним, по данным западных СМИ, 19-летний Бруклин Бекхэм уже планировал жениться на 21-летней Хлое Морец, как внезапно весной в СМИ появились фотографии, на которых парень целовался с 20-летней канадской моделью Лекси Вуд. О разрыве отношений ни Морец, ни Бруклин так и не объявляли. Но уже в мае актрису заметили в компании нового парня – актера Алекса Роу.

Теги: LifeStyle Кино Голливуд Звездные романы
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Новая смертельная игра для подростков "Момо": что это такое и почему это важно
сегодня, 14:01 Новая смертельная игра для подростков "Момо": что это такое и почему это важно
Катерина Петренко
Что одевать этой осенью: советы украинских модных блогеров
сегодня, 13:00 Что одевать этой осенью: советы украинских модных блогеров
Уляна Корицька
Новый уровень противостояния ФСБ и ГРУ
сегодня, 12:00 Новый уровень противостояния ФСБ и ГРУ
Злой Одессит
Справа Манафорта: за ґратами одіозний політтехнолог опиниться саме завдяки українцям
сегодня, 11:00 Справа Манафорта: за ґратами одіозний політтехнолог опиниться саме завдяки українцям
Крістіна Бердинських
Новая тактика России по "склонению к лояльности" крымских татар
сегодня, 08:37 Новая тактика России по "склонению к лояльности" крымских татар
Блог Медіа
Тимошенко поразила новым стилем: появились фото
 16 февраля 2016 , 11:31
Рыбачук объяснил, почему Порошенко не спешит заканчивать войну на Донбассе
 23 июня 2016 , 21:53 9
Эксперт рассказал, что Путин придумал делать с Донбассом
 8 мая 2016 , 08:01
Появились фото и видео драки польских и украинских фанатов
 21 июня 2016 , 21:10 1
Мэрайя Кэри пришла на вечеринку без юбки (18+)
 28 июня 2016 , 03:40 1
Украинскому певцу позвонили из "ДНР"
 6 марта 2016 , 15:33
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук