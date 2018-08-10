Актриса Хлоя Морец сходила на свидание с новым звездным бойфрендом: видеофакт

21-летняя Хлоя Морец решила не горевать из-за разрыва отношений с Бруклином Бекхэмом. Звезда начала новые отношения с актером фильма "бегущий по лабиринту" Диланом О'Брайеном.

Несколько месяцев назад западные СМИ всколыхнула новость: старший сын супругов Бекхэмов и очаровательная актриса Хлоя Морец разорвали отношения. По информации журналистов, причиной этому стала измена парня.

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Однако убиваться за Бруклином Бекхэмом актриса не стала, погрузившись в работу. Не заставили себя ждать и новые отношения Хлои Морец. Очаровательная блондинка попала в объективы папарацци после ужина с 26-летним актером Диланом о'Брайеном.

Звездная пара пыталась незаметно выйти из ресторана The Nice Guy, в Голливуде. Но покинуть заведение без десятка снимков им все же не удалось. Папарацци сумели сфотографировать Хлою Морец и Дилана О'Брайена возле авто.

Допис, поширений Selena Gomez & Dylan O’Brien (@dylenaupdate) 8 Сер 2018 р. о 10:29 PDT

Пока пара не комментирует информацию о романтических отношениях. Однако на кадрах видно, что актеры покидают ресторан в одной машине. На то, что это все же было свидание, указывает и образ Хлои Морец. На встречу она одела черное платье с кружевом и пиджак.

Допис, поширений Throwback,Edits/Videos! 1/1/17 (@chloegmoretzthrowbacks) 8 Сер 2018 р. о 5:47 PDT

Напомним, по данным западных СМИ, 19-летний Бруклин Бекхэм уже планировал жениться на 21-летней Хлое Морец, как внезапно весной в СМИ появились фотографии, на которых парень целовался с 20-летней канадской моделью Лекси Вуд. О разрыве отношений ни Морец, ни Бруклин так и не объявляли. Но уже в мае актрису заметили в компании нового парня – актера Алекса Роу.