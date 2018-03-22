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Актриса Элизабет Олсен не узнала себя на отредактированном плакате: фото

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Элизабет Олсен
Элизабет Олсен / Коллаж: 24 Канал

29-летняя голливудская актриса Элизабет Олсен не узнала себя на обложке журнала Empire, который посвятили выходу в прокат нового фильма студии Marvel "Мстители: Война бесконечности".

В ленте Олсен исполнила роль Алой Ведьмы. Девушка опубликовала в Instagram фотографию, на которой она позирует в окружении других супергероев и на которой ее лицо изменили до неузнаваемости.

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"27 апреля... Неужели я так выгляжу?" – подписала снимок Элизабет, указав дату премьеры.

На фото заметно, что у Олсен изменился овал лица, подбородок сделали заостренным, а также увеличили губы.

Так выглядит Элизабет Олсен в ральной жизни:

А так ее изобразили на плакате:

Второй трейлер "Мстители: Война бесконечности" смотрите онлайн:

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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