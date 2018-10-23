Актриса Эми Шумер беременна первенцем

Звезда комедий, 37-летняя голливудская актриса Эми Шумер, которая в этом году, 13 февраля, вышла замуж за шеф-повара и писателя Криса Фишера, заявила о грядущем пополнении в семье.

Об этом Шумер оригинально сообщила своим поклонникам. Актриса попросила главного корреспондента CNN в Белом доме Джессику Йеллин опубликовать пост на своей странице Instagram с огромным списком кандидатов-сенаторов на выборы от разных штатов.

Читайте также: Голливудская комедийная актриса Эми Шумер призналась, что потеряла девственность через изнасилование

А лишь в конце списка была короткая фраза: "Я беременна", – Эми Шумер.

Перед тем Эми выставила фото в Instagram, где с помощью фотошопа она заменила лицо принца Гарри и Меган Маркл, которые недавно объявили о пополнении, на свое и Криса.



Instagram-пост Джессики Йеллин

Напомним, что Эми Шумер вышла замуж за любимого шеф-повара Криса Фишера в Малибу. Свадебная церемония состоялась тайно, однако впоследствии появились фото, где среди 80 приглашенных можно было увидеть близких подруг актрисы – Дженнифер Энистон и Дженнифер Лоуренс.