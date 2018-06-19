Актриса Эмилия Кларк трогательно попрощалась со съемками в "Игре престолов"

Голливудская актриса Эмилия Кларк, которая сыграла роль Дейенерис Таргариен в популярном сериале "Игра престолов", трогательно объявила об окончании съемок в саге. Соответствующее сообщение появилось на ее Instagram-странице.

Сериал, который дебютировал на телеэкранах в 2011 году, получил большую популярность. Поэтому и актеры, которые на протяжении 7 лет работали над созданием фантастической саги, привыкли к сюжету и избранным героям. Особенно, речь идет о звездах, которые на протяжении всех 8 сезонов покоряли сердца зрителей.

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Так, Эмилия Клар, которая сыграла одну из ключевых ролей в сериале, с грустью объявила о завершении съемок. Звезда, которая сыграла в саге в Дейенерис Таргариен, не сдерживала своих эмоций в трогательном посте, отметив, что ее коллеги из "Игры престолов" стали для нее семьей, поэтому Эмилия будет скучать за съемочным процессом.

Отправилась на лодке к острову, чтобы попрощаться с землей, которая стала для меня своеобразным домом на протяжении почти десятилетия. Это было путешествие, благодаря "Игре престолов". Я никогда не мечтала, что смогу так все пережить и получить семью, за которой никогда не перестану грустить,

– трогательно написала Эмилия Кларк.

Допис, поширений користувачем @emilia_clarke 17 Чер 2018 р. о 12:23 PDT

Более 2 миллионов пользователей сети лайкнули сообщение актрисы. Как и Эмилия Кларк, сторонники "Игры престолов" расстроены, что сага заканчивается. По информации СМИ, последний 8 сезон "Игры престолов" выйдет в 2019 году.

Что такое "Игра престолов"?

Фэнтезийный сериал создан на основе цикла романов "Песнь льда и пламени" телеканалом НВО. Хотя автор цикла Джордж Мартин начал писать первый роман в 1991 году, сериал вышел на экраны только через 20 лет – в 2011 году. Однако события саги уже обогнали сюжетные линии, которые описаны в книгах. Поэтому шестой, седьмой и восьмой (последний) сезоны сериала основаны на черновиках книг, которые еще не появились на прилавках магазинов.