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Актриса Кейт Хадсон в третий раз станет мамой

36 Читати новину українською
Кейт Хадсон в третий раз беременна
Кейт Хадсон в третий раз беременна / Соцсети

Популярная голливудская актриса Кейт Хадсон в третий раз станет мамой. Счастливую новость звезда объявила в Instagram.

Как известно, Кейт Хадсон воспитывает двух сыновей – 6-летнего Бингема и 14-летнего Райдера. Актриса объявила, что теперь ожидает рождения дочери.

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Голливудская звезда также объяснила причину, почему она так долго не появлялась в сети. Первый триместр беременности Кейт Хадсон протекает сложнее, поэтому она себя плохо чувствовала.

От Boomerang мне голова кружилась, Superzoom – простой способ заставить меня обниматься с унитазом, от Instagram тошнило, а от Insta-стори я становилась еще более изможденной, чем была. Если вы видели меня денём улыбающейся – я делала вид, что все прекрасно,
– написала Кейт Хадсон.

Сейчас актриса чувствует себя значительно лучше, поэтому решила вернуться к соцсетям. С бойфрендом музыкантом и бизнесменом Дэнни Фуджикавой она старалась не афишировать беременность, однако живот уже стал слишком заметным.

SURPRISE!!! If you’ve wondered why I’ve been so absent on my social channels it’s because I have never been more sick! It was the most sick first trimester of all my children. Boomerangs have made me nauseous, Superzoom is an easy way to have my head in the toilet, food instagrams make me queezy and thinking too much about insta stories made me even more exhausted than I already had been. If you’ve seen me out and about smiling and pretending like everything is amazing...I was lying! BUT! I have broken through on the other end of that and rediscovering the joys of insta/snap. We have been trying to keep this pregnancy under the radar for as long as possible but I’m a poppin now! And it’s too darn challenging to hide, and frankly hiding is more exhausting then just coming out with it! My kids, Danny, myself and the entire family are crazy excited! A little girl on the way

Публикация от Kate Hudson (@katehudson)

"Слишком сложно стало это прятать, и, если честно, секреты больше истощают, чем просто объявление новости! Мои дети, Дэнни, я сама и вся семья безумно рады! У нас будет маленькая девочка", – добавила актриса.

Кто такая Кейт Хадсон?
Популярная американская актриса, известная ролями в фильмах "Война невест", "Несносные леди", "Модная мамочка", "Золото дураков", "Как отделаться от парня за 10 дней". В 2000 году Кейт Хадсон впервые вышла замуж за Криса Робинсона, однако в 2007 году их брак распался. Впоследствии актриса состояла в отношениях с солистом группы Muse Мэттью Беллами. От двух мужчин Кейт Хадсон имеет сыновей.

Теги: LifeStyle Дети Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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