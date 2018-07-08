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Актриса Кейт Уинслет показала фигуру в купальнике на отдыхе: фото

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Кейт Уинслет
Кейт Уинслет / Фото из открытых источников

Звезда фильма "Титаник" Кейт Уинслет прошлыми днями побывала на жарком отдыхе на испанском острове Менорка вместе со своим мужем Недом Рочкнроллом.

Об этом сообщают на The Daily Mail.

Папарацци зафиксировали супружескую пару на морском побережье, которые развлекались в воде и упражнялись с риболовною сеткой. Кейт Уинслет надела нежный белый купальник в голубую полоску и соломенную шляпу, в то время как Нед примерил на пляж красные шорты.

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Кейт Уинслет и Нед Рочкнролл на испанской Менорке

Хотя 42-летняя британская актриса не слишком стройных форм, но тем не менее она выглядит очаровательной и счастливой, не сдерживает своих страстных чувств к мужу, с которым состоит в браке с 2012 года. Звезда также наблюдала за своим 4-летним сыном Беаром, которого родила от Неда.

Семья отлично проводила время на отдыхе и наслаждалась компанией друг друга.

Теги: LifeStyle Эротика Кино Голливуд отдых
Источник: 24 Канал
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