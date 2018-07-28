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Актриса Кэти Холмс засветилась в обычном американском метро: фотофакт

72 Читати новину українською
Кэти Холмс
Кэти Холмс / Фото из открытых источников

Экс-жена Тома Круза – роскошная актриса Кэти Холмс – отправилась на прогулку по улицам Нью-Йорка. После этого звезду видели в обычном американском метро, что очень порадовало ее поклонников.

Знаменитости иногда значительно ближе к своим поклонникам, чем считают люди. Это доказала Кэти Холмс, которая недавно прошла по красной дорожке на модном показе в Париже, а через несколько дней после светского события засветила свои будничные вещи на улицах Нью-Йорка.

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Для прогулки по городу звезда выбрала джинсы и светлую рубашку. Солнцезащитные очки, удобная обувь и стильная сумка завершили будничный look Кэти Холмс.

 

После прогулки с подругой Кэти Холмс отказалась от такси, отдав предпочтение общественному транспорту. В метро Кэти Холмс выглядела как обычная американка: с книгой в руках она устало сидела в конце вагона. Рядом с Кэти Холмс сидели люди, которые и не подозревали, что рядом с ними примостилась голливудская знаменитость. Папарацци сделали яркие кадры с поездки Кэти Холмс, которые быстро распространились в сети.

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Кино метро Нью-Йорк
Источник: 24 Канал
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