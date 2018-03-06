Актриса Кэтрин Хейгл похвасталась стройной фигурой после появления 3 ребенка: фото

Голливудская актриса Кэтрин Хейгл, которая с певцом Джошом Келли воспитывает троих детей, показала свою идеальную фигуру.

Фотографии с отдыха знаменитость опубликовала на странице в Instagram.

Как известно, Кэтрин Хейгл долго не могла прийти в форму после последних родов. Об этом звезда писала в социальной сети. Однако трудности ей все же удалось преодолеть. Результаты кропотливой работы над собой Кэтрин Хейгл выставила на показ, не стесняясь демонстрировать фото до начала занятий спортом.

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На фотографии Кэтрин Хейгл позирует перед камерой в красном купальнике. Звезда высоко подпрыгнула, демонстрируя свою отличную физическую форму. Сделала Хейгл это на пляже во время семейного отдыха в Мексике.

Кроме фото в купальнике, актриса показала милые снимки с детьми и мужем.

Так много можно найти в этом удивительно красивом, мирном, спокойном месте в Мексике. Я никогда не смогу забыть его,

— написала Кэтрин Хейгл.

Кэтрин Хейгл на пляже



Кэтрин Хейгл с мужем и ребенком



Актриса Кэтрин Хейгл с сыном



Сын Кетрин Хейгл

Семейный отдых актрисы Кэтрин Хейгл

Кто такая Кэтрин Хейгл?

Это известная голливудская актриса, сыгравшая врача Иззи Стивенс в популярном телесериале "Анатомия страсти". Кроме этого, Кэтрин Хейгл получила главную роль в фильмах "Голая правда", "Киллеры", "Жизнь, как она есть", "27 свадеб", "Немножко беременна".