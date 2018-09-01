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Актриса Клэр Дэйнс стала мамой во второй раз

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Клэр Дэйнс и Хью Дэнси
Клэр Дэйнс и Хью Дэнси / GettyImages

39-летняя звезда фильма "Ромео + Джульетта" Клэр Дэйнс и её муж, актер Хью Дэнси стали родителями во второй раз. У звездной пары родился сын.

Об этом сообщает издание The Associated Press.

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Счастливое пополнение в семье Клэр Дэйнс и Хью Дэнси произошло еще в понедельник, 27 августа. Известно, что свою беременность актриса успешно скрывала несколько месяцев. Однако в апреле она сама об этом рассказала в эфире "Шоу Говарда Стерна" (The Howard Stern Show), признавшись, что находится на втором триместре. А вот пол ребенка супруги не раскрывали до последнего.

клер дейнс

Клэр Дэйнс / Getty

"Я нахожусь уже на втором триместре беременности. Мы давно мечтали о втором ребенке, и это произошло", – рассказывала Клэр.

После родов, на днях, папарацци успели сфотографировать Клэр Дэйнс на улицах Нью-Йорка, пишет Daily Mail.


Клэр Дэйнс


Клэр Дэйнс

Заметим, Клэр Дэйнс и Хью Дэнси в браке уже девять лет. В декабре 2012 года на свет появился их первенец Сайрус.

 

Теги: Кино LifeStyle Дети и несовершеннолетние Звездные мамы
Источник: 24 Канал
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