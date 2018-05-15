Актриса Кристен Стюарт избавилась от обуви на красной дорожке в Каннах: курьезные фото

Звезда серии фильмов "Сумерки" Кристен Стюарт настолько хотела эффектно выглядеть на красной дорожке Каннского фестиваля, что выбрала неудобная обувь. Посреди мероприятия актриса решила избавиться каблуков и разулась перед фотографами.

Кристен Стюарт, как все голливудские звезды, посетила ежегодное кинособытие – Каннский фестиваль. Однако не обошлось без выходки актрисы. Она посреди красной дорожки сняла обувь на каблуках и прошла босиком.

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Для киномероприятия звезда надела серое мини-платье от Chanel и черные туфли Christian Louboutin. Стильная брендовая одежда подчеркнула неидеальные формы Кристен Стюарт.



Кристен Стюрт на красной дорожке в Каннах

Посреди звездного выхода актриса внезапно решила избавиться от своей роскошной обуви. Кристен Стюарт разулась перед изумленными фотографами. Произошло это сразу после того, как звезда едва не поскользнулась из-за мокрого покрытия после дождя.



В то же время в западных СМИ говорят, что таким образом актриса решила показать протест против правил Каннского фестиваля, согласно которым женщины должны носить исключительно туфли на каблуках.



Кристен Стюарт в Каннах



Кристен Стюарт раззулась на красной дорожке



Кристен Стюарт