12:58
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
3°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Актриса Кристен Стюарт шокировала поклонников своим видом: фото

1041 Читати новину українською
Кристен Стюарт: неудачный образ
Кристен Стюарт: неудачный образ

Знаменитая актриса Кристен Стюарт, известная по роли в киносаге "Сумерки", удивила поклонников располнелой фигурой и не совсем удачным "луком".

Об этом сообщает журнал Vivа.

Актриса Кристен Стюарт засветилась на модной вечеринке, которую организовал бренд Chanel. Звезда была званым гостем мероприятия, поскольку является лицом компании и неоднократно снималась в рекламе популярных духов.

Читайте также: Кристен Стюарт удивила неопрятной прической: фото

Для светского мероприятия звезда выбрала неудачный "лук". Так, Кристен Стюарт позировала перед камерами в белом топе и короткой юбке. Знаменитость взяла черные чулки, которые вульгарно выглядывали из-под одежды. Неудачный образ Кристен Стюарт дополнила черной кожаной курткой и темным макияжем, который выглядел грубо.

По словам экспертов, одежда вовсе не подходила знаменитости и выглядела довольно глупо, поскольку актриса изрядно поправилась. Поэтому выход Кристен Стюарт не обошелся без беспощадной критики. Сторонники откровенно обратились к актрисе, чтобы она следила за своими формами и отказалась от таких экстравагантных образов.


Кристен Стюарт на вечеринке


Брутальный образ Кристен Стюарт

Кристен Стюарт: неудачный "лук"

Теги: Голливуд LifeStyle Мода Chanel
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за 8 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Когда Украина сможет вернуть Крым
сегодня, 12:01 Когда Украина сможет вернуть Крым
Блог Медіа 953
Приключения
сегодня, 11:01 Приключения "ихтамнет"-ов и выборы Путина в России: минута юмора от карикатуристов
410
Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
сегодня, 10:01 Команда Порошенка потрапила в міжнародний скандал через корупцію в оборонних замовленнях
Сергій Лещенко 1029
Будни
сегодня, 08:41 Будни "ЛНР": у людей нет ни денег, ни сил
Ольга Черненко 2394
Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
11 марта, 22:01 Топ-5 блогів тижня: нові правила захоронення родичів, невідомі факти про Шевченка і 4G в Україні
Блог Медіа 1633
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук