Актриса Кристен Стюарт шокировала поклонников своим видом: фото

Знаменитая актриса Кристен Стюарт, известная по роли в киносаге "Сумерки", удивила поклонников располнелой фигурой и не совсем удачным "луком".

Об этом сообщает журнал Vivа.

Актриса Кристен Стюарт засветилась на модной вечеринке, которую организовал бренд Chanel. Звезда была званым гостем мероприятия, поскольку является лицом компании и неоднократно снималась в рекламе популярных духов.

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Для светского мероприятия звезда выбрала неудачный "лук". Так, Кристен Стюарт позировала перед камерами в белом топе и короткой юбке. Знаменитость взяла черные чулки, которые вульгарно выглядывали из-под одежды. Неудачный образ Кристен Стюарт дополнила черной кожаной курткой и темным макияжем, который выглядел грубо.

По словам экспертов, одежда вовсе не подходила знаменитости и выглядела довольно глупо, поскольку актриса изрядно поправилась. Поэтому выход Кристен Стюарт не обошелся без беспощадной критики. Сторонники откровенно обратились к актрисе, чтобы она следила за своими формами и отказалась от таких экстравагантных образов.



Кристен Стюарт на вечеринке



Брутальный образ Кристен Стюарт

Кристен Стюарт: неудачный "лук"