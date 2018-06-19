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Актриса Лили Коллинз очаровала сочным образом на турнире по поло

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Лили Коллинз
Лили Коллинз / Instagram / @lilyjcollins

Британская и американская звезда Лили Коллинз имела возможность побывать на престижном королевском событии – ежегодном финале Cartier Queen's Cup Polo, который состоялся 17 июня.

Как известно, Cartier Queen's Cup Polo является старейшим в Великобритании и его уже более 30 лет спонсирует ювелирный бренд Cartier. Одной из особенностей события является приглашение первых знаменитостей и VIР-гостей из самых разных сфер.

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Кроме королевы Елизаветы II и ее супруга принца Филиппа, на событии побывали другие члены королевской семьи, а также и 29-летняя Лили Коллинз. Дочь английского музыканта Фила Коллинза отличилась особым нарядом, который привлекал большое внимание. Яркие фото появились на ее странице в Instagram.


Лили Коллинз на Cartier Queen's Cup Polo

Для светского выхода девушка выбрала волшебное длинное платье персикового цвета с цветочным принтом от Johanna Ortiz, соломенную шляпку, украшенную цветами, а также кольца Cartier из коллекций Cactus de Cartier и Just Un Clou. Свой образ Лили завершила волнистыми волосами и яркой красной помадой и сумочкой такого же цвета.


Лили Коллинз на Cartier Queen's Cup Polo


Лили Коллинз на Cartier Queen's Cup Polo


Лили Коллинз на Cartier Queen's Cup Polo


Лили Коллинз на Cartier Queen's Cup Polo


Лили Коллинз на Cartier Queen's Cup Polo

Теги: Мода LifeStyle Голливуд
Источник: 24 Канал
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