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Актриса Люси Лью кардинально сменила имидж: фото

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Люси Лью
Люси Лью / Фото из открытых источников

Популярная голливудская актриса Люси Лью, которая сыграла главные роли в сериале "Элементарно" и фильме "Ангелы Чарли: Только вперед", кардинально сменила имидж. Известная жгучая брюнетка изменилась до неузнаваемости.

Актрису Люси Лью смело можно назвать консервативной, так как за всю карьеру она не меняла свой естественный цвет волос. Однако, как и каждая женщина, знаменитость решилась на эксперимент, результаты которого продемонстрировала на красной дорожке церемонии Obie Awards, состоявшейся в Нью-Йорке.

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Жгучая брюнетка превратилась в эффектную блондинку. Для церемонии вручения Obie Awards Люси Лью выбрала черное платье с большими атласными бантами. Черные босоножки и клатч завершили "лук" актрисы.


Люси Лью сменила имидж


Люси Лью стала блондинкой

К белокурым волосам Люси Лью выбрала необычный для нее светлый макияж и другой цвет румян.


Люси Лью: два стиля актрисы

В СМИ поговаривают, что новый образ, который несколько смутил поклонников Люси Лью, может быть связан с участием в съемках нового фильма. Кинолента будет называться Stage Mother.

Кто такая Люси Лью?Американская актриса, известная по фильмам "Убить Билла", "Счастливое число Слевина", "Кочевники", "Чикаго", "Расплата", "Ангелы Чарли: Только вперед". Кроме этого, Люси Лью сыграла роль Джоан Ватсон в детективном сериале "Элементарно". Также актриса попробовала себя в роли продюсера и режиссера.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино
Источник: 24 Канал
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