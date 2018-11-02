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      Актриса Меган Фокс одела сына в женский костюм на Хэллоуин: неожиданные фото

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      Меган Фокс с детьми
      Меган Фокс с детьми / Соцсети

      Звезда "Трансформеров" Меган Фокс смутила сеть семейными снимками. Голливудская актриса показала редкое фото с празднования Хэллоуина, на котором позировала с тремя сыновьями.

      Как образцовая звездная мама, Меган Фокс отказалась от шумных вечеринок на Хэллоуин и провела время со своей семьей – мужем Брайаном Остином Грином и тремя сыновьями. К празднику голливудская звезда тщательно подготовилась, заказав эффектные костюмы.

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      Так, перед камерой Меган позировала в образе волшебника в стиле "Гарри Поттера". В то же время ее 2-летний Джорни Ривер примерил бело-розовый костюм единорога, а 4-летний Бодхи Реном стал героем мультсериала "Герои в масках".

      Но больше всего споров в сети вызвал хеллоуинский look старшего сына Меган Фокс – Ноа Шеннона. 6-летний мальчик предстал перед камерой в костюме зомби-танцовщицы из группы поддержки. Ребенок надел юбку с длиной выше колена и красовалась с макияжем.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Megan Fox (@meganfox)

       

      Такой вид мальчика возмутил сеть. Люди убеждены, что таким образом Меган Фокс делает детей женственными, что в будущем может повлиять на сексуальную ориентацию.

      Стоит отметить, что Меган Фокс крайне редко публикует фото со своими детьми. Однако Хэллоуин заставил звезду нарушить свое правило и похвастаться кадрами семейного отдыха. Согласно фотографиями, актриса не сторонник коротких стрижек, поэтому все трое ее сыновей имеют достаточно длинные волнистые волосы.

      Кто такая Меган Фокс?
      Американская актриса и модель. Получила большую известность после исполнения роли Микаэлы Бейнс в фильме "Трансформеры". Кроме этого, она снялась в фильмах "Опять ты", "Тело Дженнифер", "Как потерять друзей и заставить всех тебя ненавидеть", "Любовь по-взрослому", "Джона Гекса" и др. Некоторые СМИ называют ее одной из секс-символов современности.

      Теги: LifeStyle Кино Дети и несовершеннолетние Хэллоуин Голливуд Меган Фокс
      Источник: 24 канал
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