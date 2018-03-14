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Актриса Мила Кунис очаровала нежными фотографиями с сыном

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Мила Кунис показала своего сына
Мила Кунис показала своего сына

Знаменитая голливудская актриса Мила Кунис, которая совместно со звездным мужем Эштоном Кутчером воспитывает двоих детей, показала милые фото с сыном.

Об этом сообщает журнал Elle.

Как известно, у голливудских актеров двое детей – трехлетняя дочь Вайят Изабель и годовалый сын Димитри. Голливудская пара не обращалась к услугам няни, а самостоятельно воспитывает малышей, распределяя свободное время так, чтобы один из родителей оставался с детьми. Кутчер работает над крупным ІТ-проектом, поэтому сейчас воспитанием дочери и сына занимается Мила Кунис.

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На выходных звездную маму заметили в одном из парка Лос-Анджелеса. Мила Кунис мило гуляла с ребенком, не скрывая нежности к малышу. Звезда то поднимала ребенка на руки, то вела за руку.

Отметим, что материнство не повлияло на внешний вид актрисы. Кунис была одета в светлое пальто, брюки и белую футболку. Такой простой образ подходил молодой маме, отметили пользователи социальных сетей. Кроме этого, поклонники звезды уже заметили большую схожесть Димитри с отцом.


Мила Кунис с сыном Димитри

Актриса Мила Кунис на прогулке с сыном

Кто такая Мила Кунис?
Это популярная голливудская актриса, что родилась в Черновцах. Кинокарьеру Мила Кунис начала в 1994 году, когда впервые снялась для рекламы и в сериале "Дни нашей жизни". Сейчас актриса сыграла главную роль в фильмах "Очень плохие мамы", "Третий лишний", "Оз: великий и ужасный", "Друзья по сексу". В 2012 году звезда начала отношения с актером Эштоном Кутчером, за которого официально вышла замуж в 2015 году. Пара воспитывает двоих детей.

Теги: LifeStyle Дети Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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