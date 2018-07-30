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НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ДТП С HUMMER В КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Актриса Мишель Уильямс тайно вышла замуж

58 Читати новину українською
Мишель Уильямсдля Vanity Fair
Мишель Уильямсдля Vanity Fair / https://www.vanityfair.com

Американская киноактриса Мишель Уильямс в новом интервью для издания Vanity Fair призналась в тайной свадьбе с 40-летним музыкантом Филом Элвером, более известным как Mount Eerie.

Об этом сообщается на сайте журнала.

37-летняя актриса не уточнила, когда именно была свадьба, но церемония состоялась в горах Адирондак в штате Нью-Йорк. Празднование было очень тихим и скромным.

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Я никогда не говорила о своей личной жизни и предпочитаю не рассказывать о своих отношениях. Но с Филом все иначе. Он любит меня настолько сильно, что я наконец чувствую себя свободной,
–  искренне рассказала аткриса.

Звезда фильмов "Красотка на всю голову" и "7 дней и ночей с Мэрилин" также приняла участие в стильной фотосессии для журнала Vanity Fair. Автором съемки стал Кольер Шорр, а для элегантных образов сентябрьского номера Мишель примеряла вещи таких премиальных марок как Louis Vuitton, Tiffany & Co и других.


Мишель Уильямс​ для Vanity Fair

Теги: LifeStyle Кино Мода Голливуд Звездные свадьбы
Источник: 24 Канал
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