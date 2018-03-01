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Актриса Натали Портман примерила брутальный образ для киноленты: первые фото

347 Читати новину українською
Натали Портман
Натали Портман / Фото из открытых источников

Известная голливудская актриса Натали Портман, которая снимается в киноленте "Vox Lux", предстанет перед зрителями в необычном брутальном образе.

Об этом сообщает Vogue.

Как известно, в музыкальной драме также появятся актеры Джуд Лоу и Стейси Марти. Однако первой из звездного состава фильмы в объектив папарацци попала Натали Портман, которая ходила по съемочной площадке Нью-Йорка с дерзкой "панковской" прической. Звезда была одета в порваные джинсы, белую майку с надписью и кожаную куртку.

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Брутальный образ Натали Портман стилисты дополнили темным макияжем smoky eyes и графичными стрелками. Из украшений звезды виднелся стильный серый чокер. 36-летняя актриса в киноленте изменилась до неузнаваемости.

Фильм "Vox Lux" рассказывает о молодой певице Селект, которая становится популярной при загадочных обстоятельствах. Режиссером киноленты стал Брэйди Корбет – лауреат Венецианского кинофестиваля, известный по фильмам "Тринадцать" и "Забавные игры". Музыку к "Vox Lux" пишет знаменитая композитор и певица Sia.

Наталі Портман
Натали Портман на съемках нового фильма

Наталі Портман брутальний образ
Актриса Натали Портман примерила брутальный образ

Наталі Портман
Натали Портман на съемках в Нью-Йорке

Теги: LifeStyle Кино Натали Портман
Источник: 24 Канал
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