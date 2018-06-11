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Актриса Оливия Манн откровенно рассказала о суицидальных мыслях и годах депрессии

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Оливия Манн
Оливия Манн / Instagram / @oliviamunn

Известная американская киноактриса Оливия Манн рассказала, что на протяжении своей сознательной жизни она неоднократно думала о самоубийстве, страдала от депрессий и не могла справиться с ощущением тревоги.

Об этом звезда решила откровенно поделиться на странице в Instagram. 37-летняя знаменитость призналась, что страдала от депрессии большую часть взрослой жизни и ей удалось справиться с болезнью десять лет назад.

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Я жила с постоянным ощущением тревожности и приступами депрессии большую часть своей взрослой жизни. Десять лет назад я взялась за себя, научилась полностью осознавать проблему и теперь не погружаюсь в мрачные глубины депрессии. Но до этого мысли о суициде посещали меня несколько раз, – прокомментировала свою проблему Манн.

Женщина попросила всех своих фанатов, которые имеют психологические проблемы, не ждать кризиса, а просить о помощи. Она пояснила, что депрессия похожа на тьму, которая только бьет и губит человека, а тот, кто страдает от нее, не обязательно имеет справку с диагнозом.

Оливия Манн боролась с депрессией

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Для тех, кто не понимает, что такое депрессия. Это похоже на продолжающуюся безжалостную темноту, которая бьет так больно, что нет никаких сил терпеть. Вам не нужно страдать от беспокойства или депрессии, чтобы чувствовать себя подавленно. Что-то очень унылое или травматическое может случиться с вами только один раз, но вызвать то самое чувство отчаяния,
– добавила актриса.

В итоге Оливия Манн поделилась краткой справкой, к которой можно обратиться в случае похожих проблем: "Один звонок может изменить все. Даже если вы не хотите быть вовлечены или не хотите, чтобы ваш друг злился на вас, или если вы страдаете наедине с собой и не хотите ни с кем разговаривать, или испытываете волнение из-за того, что нужно просить помощь со стороны. Пожалуйста, попробуйте все способы решить свою проблему, прежде чем принимать суицидальные решения, которое потом можно отменить".

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Кто такая Оливия Манн?
Американская киноактриса и модель, которая начала свою карьеру с работы спортивного репортера, поскольку она некоторое время училась на факультете журналистики, а потом – училась актерскому искусству. В 2004 году Оливия сыграла свою первую эпизодическую роль в фильме "Злость чучела". В общем, в фильмографии Манн насчитывается более 30 кинолент, среди которых самые популярные "Железный человек 2", "Люди Икс: Апокалипсис" и "Восемь подруг Оушена". Относительно личной жизни, то 37-летняя Оливия Манн замужем, но имела длительные отношения с актером Юелем Кіннаманом и спортсменом Аароном Роджерсом

Теги: LifeStyle Кино Голливуд
Источник: 24 Канал
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