Актриса Пенелопа Круз стала блондинкой для роли в сериале: фото

Голливудская актриса Пенелопа Круз сменила имидж для съемок 2 сезона сериала "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений". Звезду едва можно узнать на кадрах кинокартины, ведь все сторонники привыкли к образу зажигательной брюнетки.

Как известно, сериал рассказывает об убийстве дизайнера Джанни Версаче серийным убийцей Эндрю Кьюнененом. Премьера многосерийной киноленты состоялась в январе 2018 года, а сам сюжет основан на популярной книге писательницы Марин Орт "Вульгарные услуги: Эндрю Кьюненен, Джанни Версаче и самая неудачная полицейская засада в истории США".

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Одну из главных ролей сыграла испанская актриса Пенелопа Круз, сообщает Vogue. Зажигательная брюнетка перевоплотилась в блондинку, сыграв роль жены известного дизайнера Донателлы Версаче. В 9 сериях, представленных в начале года, Пенелопа Круз показала путь успеха знаменитости и надела легендарное платье, которое, по словам экспертов, войдет в историю.

Это было такое знаковое платье. Мы уверены, что именно это платье расскажет историю о том, как бренд стал знаменитым,

– рассказали художники по костюмам Лу Ейрич и Эллисон Лич.

Известны костюмеры добавили, что перевоплощение Пенелопы Крус в сериале было достаточно легким. Звезда и так была поклонницей бренда Versacе, поэтому ей только подобрали роскошные наряды. Одежда полностью воспроизвела стиль Донателлы Версаче в то время, поэтому в киноленте актриса часто носит вышитые корсеты и черные платья.



Главные герои сериала "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений"



Пенелопа Круз стала блондинкой



Актриса Пенелопа Крус в образе Донателлы Версаче