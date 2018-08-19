Актриса Приянка Чопра вышла замуж: экзотические фото церемонии

36-летняя индийская актриса Приянка Чопра вышла замуж. Мужем звезды стал моложе нее на 11 лет певец Ник Джонас.

На свое день рождения, 18 июля, актриса Приянка Чопра получила неожиданный подарок от своего возлюбленного – обручальное кольцо и предложение пожениться. Звезда ответила согласием.

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Уже через месяц пара поспешно организовала свадьбу. Церемония прошла в индийском стиле. По традиции, празднование состоялось в доме невесты, что в индийском городе Мумбаи.

Звездная невеста надела сари желтого цвета с драгоценными отделкой. В то же время Ник Джонас пришел на церемонию в традиционном белом костюме с шервани. Экзотическая свадьба уже назвали церемонией года в Индии.

Допис, поширений Abu Jani Sandeep Khosla (@abujanisandeepkhosla) 18 Сер 2018 р. о 1:21 PDT

Отметим, что семья певца Ника Джонаса приехала накануне свадьбы и познакомилась с родственниками Приянки Чопри. Своими впечатлениями от встречи поделились братья артиста – 29-летний Джо и 30-летний Кевин. Мужчины поздравили Ника Джонаса в сети.

Я очень рад за моего брата Ника. Добро пожаловать в семью, Приянка. Мы любим тебя,

– написал брат жениха.

Сейчас в сети появились первые фото с роскошной церемонии. По информации западных СМИ, на праздник были приглашены 200 гостей и все родные Ника Джонаса. Гости из США поселились в имении родителей Приянки Чопри.

Допис, поширений Abu Jani Sandeep Khosla (@abujanisandeepkhosla) 18 Сер 2018 р. о 8:39 PDT

Допис, поширений Ami Patel (@stylebyami) 18 Сер 2018 р. о 4:34 PDT

Допис, поширений Anusha Dandekar (@vjanusha) 18 Сер 2018 р. о 5:36 PDT

Допис, поширений Sudeep Dutt (@sudeepdutt) 18 Сер 2018 р. о 3:25 PDT

Допис, поширений Priyanka Chopra (@priyankachopra) 18 Сер 2018 р. о 5:38 PDT

Допис, поширений Priyanka Chopra (@priyankachopra) 18 Сер 2018 р. о 2:45 PDT

Напомним, только в июне звездная пара подтвердила слухи об отношениях. После этого влюбленные начали публиковать совместные фото в соцсетях и появляться вместе на официальных мероприятиях.