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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Актриса пришла на вручение премии "Оскар" в платье, в котором получила награду в 1962 году

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Рита Морено на вручении Оскар-2018
Рита Морено на вручении Оскар-2018

Американская актриса Рита Морено пришла на вручение премии "Оскар-2018" в платье, в котором она уже появлялась на церемонию награждения.

Правда было это в 1962 году. Тогда Рита Морено получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Вестсайдская история".

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И вот в 2018 году, через 56 лет, Рита Морено решила одеть то же платье, несколько его усовершенствовав.

Рита Морено на вручении "Оскар-2018" и "Оскар-1962"

Онлайн-трансляция вручения "Оскар-2018" – по ссылке.

Теги: LifeStyle Оскар-2018 Оскар
Источник: 24 Канал
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