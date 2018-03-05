Актриса пришла на вручение премии "Оскар" в платье, в котором получила награду в 1962 году
Американская актриса Рита Морено пришла на вручение премии "Оскар-2018" в платье, в котором она уже появлялась на церемонию награждения.
Правда было это в 1962 году. Тогда Рита Морено получила "Оскар" за лучшую женскую роль второго плана в фильме "Вестсайдская история".
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И вот в 2018 году, через 56 лет, Рита Морено решила одеть то же платье, несколько его усовершенствовав.
Рита Морено на вручении "Оскар-2018" и "Оскар-1962"
Онлайн-трансляция вручения "Оскар-2018" – по ссылке.
Источник: 24 Канал
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