Актриса Риз Уизерспун показала своего двойника: фото
Актриса Риз Уизерспун впервые показала своего двойника, а точнее дублера, который последние несколько фильмов подменяет голливудскую звезду в некоторых сценах.
Об этом Уизерспун рассказала на своей странице в Instagram.
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Актриса по имени Мерли, которая изображена в одном из видео Риз, одетая в такую же рубашку, как у Уизерспун. Кроме того, волосы актрис окрашено в абсолютно идентичный блонд.
"Знакомьтесь, это Мерли! Она мой дублер в пяти фильмах и сейчас помогает мне в сериале "Большая маленькая ложь". Разве мы не похожи?" – прокомментировала видео Уизерспун.
Риз Уизерспун с "двойником"
Источник: 24 канал
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