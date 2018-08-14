Актриса Риз Уизерспун показала своего двойника: фото

Актриса Риз Уизерспун впервые показала своего двойника, а точнее дублера, который последние несколько фильмов подменяет голливудскую звезду в некоторых сценах.

Об этом Уизерспун рассказала на своей странице в Instagram.

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Актриса по имени Мерли, которая изображена в одном из видео Риз, одетая в такую же рубашку, как у Уизерспун. Кроме того, волосы актрис окрашено в абсолютно идентичный блонд.

"Знакомьтесь, это Мерли! Она мой дублер в пяти фильмах и сейчас помогает мне в сериале "Большая маленькая ложь". Разве мы не похожи?" – прокомментировала видео Уизерспун.



Риз Уизерспун с "двойником"