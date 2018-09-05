Актриса Рэффи Кэссиди отметилась курьезом на Венецианском кинофестивале 2018: фото

Британская актриса Рэффи Кэссиди оконфузилась на красной дорожке Венецианского кинофестиваля 2018. Звезда надела платье, которое немножко подвело ее во время выхода.

Венецианский кинофестиваль – одно из самых уважаемых событий в мире шоу-бизнеса. Поэтому все звездные красавицы тщательно подбирают платья на каждый день светского события. Но иногда роскошные наряды подводят модниц, создавая конфузные ситуации на красной дорожке.

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Так, актриса Рэффи Кэссиди в вечернем платье голубого цвета пришла на презентацию фильма "Голос света". На красную дорожку кинофестиваля молодая звезда вышла вместе со своими коллегами по фильму – Натали Портман и Стейси Мартин.

Допис, поширений Anita Shemon (@justbecauseitsbeauty) 5 Вер 2018 р. о 2:36 PDT

Допис, поширений Redazione :venews (@venezia_news) 5 Вер 2018 р. о 1:59 PDT

Однако во время дефиле с Рэффи Кэссиди произошел забавный конфуз – она запуталась в платье от Oscar de la Renta. Девушка обратилась к актерам за помощью, поэтому трое героев киноленты "Голос света" согнулись и освобождали ноги девушки от фатина. В сети сразу же появилось видео и фото конфуза, на которых видно, как девушка сначала испугалась, а потом пыталась удержаться на ногах.

Допис, поширений Stacy Martin (@stacymartinig) 4 Вер 2018 р. о 6:07 PDT

Допис, поширений користувачем @theperkofbeingcat 4 Вер 2018 р. о 9:16 PDT