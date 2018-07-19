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Актриса рассказала жуткие детали изнасилования Люком Бессоном

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Сэнд Ван Рой
Сэнд Ван Рой / www.imdb.com

Киноактриса Сэнд Ван Рой, которая первой обвинила легендарного режиссера Люка Бессона в изнасиловании рассказала новые детали ужасного инцидента в Париже в этом году.

Об этом сообщается на The Daily Mail.

По словам женщины, французский режиссер набросился на нее в отеле в Париже и не прекращал ее добиваться после ее многочисленных просьб.

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Я просила его остановиться, не двусмысленно. И не только это. Я плакала, я блевала. Он осуществлял надо мной унизительные сексуальные действия. Я демонстрировала неприкрытую отвращение. Я показывала ему, что не хочу этого,
– призналась Ван Рой.

Она добавила, что на следующий день ее тело болело так сильно, что она теряла сознание: "Я очень боялась умереть, и была очень близка к этому". Также в СМИ добавляют, что актриса, которая обвиняет Бессона находилась с ним в отношениях последние два года.

Напомним, что голливудский режиссер Люк Бессон оказался в эпицентре громкого секс-скандала. Актриса Сэнд Ван Рой обвинила французского кинорежиссера в изнасиловании в гостинице "Бристоль" в Париже. По ее словам, Бессон подсыпал ей наркотики в чай, после чего изнасиловал во время Каннского кинофестиваля 2018, однако результаты токсикологического анализа крови оказались отрицательными. Впоследствии режиссера обвинило в сексуальных домогательствах еще три женщины.

Кто такой Люк Бессон?
Автор популярных кинолент "Такси", "Пятый элемент", "Люси", "Перевозчик", "Коломбиана", "13 район: Ультиматум" и др. Люк Бессон был четыре раза женат. Сейчас он официально зарегистрировал отношения с кинопродюсером Вирджинией Силла. Люк Бессон является отцом 5 дочерей.

Теги: LifeStyle Голливуд Кино Секс-скандал Изнасилование
Источник: 24 Канал
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