Актриса Синтия Никсон официально баллотироваться на должность губернатора Нью-Йорка

Актриса, звезда сериала "Секс и город" Синтия Никсон официально объявила 19 марта, что выдвигает свою кандидатуру и начинает кампанию за пост губернатора штата Нью-Йорк.

Об этом она сообщила на своем Twitter.

"Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я объявляю свою кандидатуру на пост губернатора", – написала Синтия.

I love New York, and today I'm announcing my candidacy for governor. Join us: https://t.co/9DwsxWW8xX pic.twitter.com/kYTvx6GZiD — Cynthia Nixon (@CynthiaNixon) 19 березня 2018 р.

51-летняя звезда уже начала собирать команду, в которую вошли, в частности, Ребекка Кац и Билл Хайерса. Они работали в предвыборном штабе нынешнего мэра Нью-Йорка Билла де Блази.



Синтия Никсон поборется за пост губернатора Нью-Йорка

Никсон воспитывает троих детей. Она замужем за активисткой образовательного движения Кристин Маринони.

Синтия работала в консультативной комиссии где Блазио для Фонда городского головы для продвижения Нью-Йорка.



Синтия Никсон со звездами сериала "Секс и город"