Актриса Синтия Никсон официально баллотироваться на должность губернатора Нью-Йорка
Актриса, звезда сериала "Секс и город" Синтия Никсон официально объявила 19 марта, что выдвигает свою кандидатуру и начинает кампанию за пост губернатора штата Нью-Йорк.
Об этом она сообщила на своем Twitter.
"Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я объявляю свою кандидатуру на пост губернатора", – написала Синтия.
51-летняя звезда уже начала собирать команду, в которую вошли, в частности, Ребекка Кац и Билл Хайерса. Они работали в предвыборном штабе нынешнего мэра Нью-Йорка Билла де Блази.
Синтия Никсон поборется за пост губернатора Нью-Йорка
Никсон воспитывает троих детей. Она замужем за активисткой образовательного движения Кристин Маринони.
Синтия работала в консультативной комиссии где Блазио для Фонда городского головы для продвижения Нью-Йорка.
Синтия Никсон со звездами сериала "Секс и город"