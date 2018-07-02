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Актриса Тесса Томпсон сделала признание о своей сексуальной ориентации

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Тесса Томпсон
Тесса Томпсон / Фото из открытых источников

Актриса Тесса Томпсон, которая снималась в ленте "Тор: Рагнарек", сделала каминг-аут. Девушка призналась о своей бисексуальности в интервью журналу PORTER.

"В нашей семье царит очень свободная атмосфера, и мы можем быть кем захотим. Мне нравятся как мужчины, так и женщины, и если я приведу домой женщину или, скажем, мужчину, ни у кого не возникнет вопросов", – сказала Томпсон.

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Тесса Томпсон для PORTER

В то же время актриса не подтвердила слухи о том, что встречается с певицей Жанель Моне, но она отметила, что "они очень любят друг друга".

"Мы очень близки, находимся на одной волне. Если людям нравится обсуждать наши отношения, ничего страшного. Меня это абсолютно не волнует", – рассказала Томпсон.

К слову, в фильме студии Marvel "Тор: Рагнарек" Тесса Томпсон исполнила роль Валькирии, которая является бисексуальной.

Теги: LifeStyle Кино ЛГБТ
Источник: 24 Канал
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