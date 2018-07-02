Актриса Тесса Томпсон сделала признание о своей сексуальной ориентации

Актриса Тесса Томпсон, которая снималась в ленте "Тор: Рагнарек", сделала каминг-аут. Девушка призналась о своей бисексуальности в интервью журналу PORTER.

"В нашей семье царит очень свободная атмосфера, и мы можем быть кем захотим. Мне нравятся как мужчины, так и женщины, и если я приведу домой женщину или, скажем, мужчину, ни у кого не возникнет вопросов", – сказала Томпсон.

Читайте также: Звезда "Голодных игр" Амандла Стенберг сделала неожиданное заявление по поводу сексуальной ориентации



Тесса Томпсон для PORTER

В то же время актриса не подтвердила слухи о том, что встречается с певицей Жанель Моне, но она отметила, что "они очень любят друг друга".

"Мы очень близки, находимся на одной волне. Если людям нравится обсуждать наши отношения, ничего страшного. Меня это абсолютно не волнует", – рассказала Томпсон.

К слову, в фильме студии Marvel "Тор: Рагнарек" Тесса Томпсон исполнила роль Валькирии, которая является бисексуальной.