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Актриса украинского происхождения Ольга Куриленко стала звездой глянца: фотогалерея

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Французская киноактриса украинского происхождения Ольга Куриленко стала лицом обложки известного глянца Vanity Fair, посвященного драгоценностям. Актриса также приняла участие в элегантной фотосессии.

Об этом пишут на сайте издания.

38-летняя актриса в интервью для издания рассказала, что если бы для фотосессии ей предложили одеть похожие драгоценности, как в "Титанике" или как в "Красотке", где Ричард Гир дарит их Джулии Робертс, она бы выбрала последний вариант.

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Ольга Куриленко для Vanity Fair

Я большая поклонница обеих актрис. Но я бы выбрала роль Джулии Робертс, потому что она веселее, и это больше я. Она такая свежая и полная радости, и в то же время немного неуклюжая. Мне это нравится,
– рассказала актриса.

Она добавила, что драгоценности являются неотъемлемой частью ее образов для красной дорожки: "А еще они добавляют красивое сияние всему – правильные серьги, например, могут очень осветить лицо".

Звезда в фотосете снялась в нескольких стильных и очаровательных образах, автором фотографий стал художник Марчин Тишка-Тисио.

Теги: LifeStyle Фотоновости Кино Голливуд Мода
Источник: 24 Канал
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