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Актриса Ванесса Паради провела акцию протеста на престижной церемонии

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Ванесса Паради основала движение против притязаний
Ванесса Паради основала движение против притязаний / Фото из открытых источников

Французская актриса Ванесса Паради, которая является экс-супругой Джонни Деппа, объединила более 100 актрис и работников киноиндустрии во Франции. Знаменитость учредила движение против сексуального насилия.

К организаторам акции также принадлежит актриса и модель Диана Крюгер, сообщает издание Reuters.

Знаменитости прошли по красной дорожке французской церемонии награждения "Сезар" с белыми лентами, которые являются символом протеста против харассмента. Акцию провели 3 марта.

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В общем протестное движение назвали "Now we act" и оно является французским аналогом кампании "Time's Uр", которая проходит в Голливуде. Целью основанной сообщества является сбор средств в помощь женщинам, которые стали жертвами сексуального насилия.

Пришло время действовать. Вместе мы будем поддерживать тех, кто делает конкретные шаги для того, чтобы никто больше не сказал #MeToo,
– заявили знаменитые участницы движения.

Неудивительно, что акция протеста совпадает с политическими дебатами во Франции, посвященных теме введения штрафов за сексуальные домогательства на улицах. В частности, речь идет о неприличных возгласах и оскорблениях, которые унижают достоинство женщины. Известно, что министр Марлен Шьяппа инициировала рассмотрение этого вопроса и настаивает на том, чтобы люди, которые совершают даже малейшее нарушение законов в отношении женщины, платили штраф в размере 90 евро.


Ванесса Паради на "Сезар-2018"

Пенелопа Круз присоединилась к французскому движения против домогательств


Актриса Жеральдин Накаш поддержала движение против насилия


Лоранс Арне на "Сезар-2018"


Актриса украинского происхождения Ольга Куриленко присоединилась к движению


Нуми Рапас с едва заметной белой лентой


Мелани Тьерри на "Сезар-2018"


Актриса Жюли Гайе на церемонии во Франции

Теги: LifeStyle Новости Франции Кино протесты
Источник: 24 Канал
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