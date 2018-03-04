Актриса Ванесса Паради провела акцию протеста на престижной церемонии
Французская актриса Ванесса Паради, которая является экс-супругой Джонни Деппа, объединила более 100 актрис и работников киноиндустрии во Франции. Знаменитость учредила движение против сексуального насилия.
К организаторам акции также принадлежит актриса и модель Диана Крюгер, сообщает издание Reuters.
Знаменитости прошли по красной дорожке французской церемонии награждения "Сезар" с белыми лентами, которые являются символом протеста против харассмента. Акцию провели 3 марта.
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В общем протестное движение назвали "Now we act" и оно является французским аналогом кампании "Time's Uр", которая проходит в Голливуде. Целью основанной сообщества является сбор средств в помощь женщинам, которые стали жертвами сексуального насилия.
Пришло время действовать. Вместе мы будем поддерживать тех, кто делает конкретные шаги для того, чтобы никто больше не сказал #MeToo,
– заявили знаменитые участницы движения.
Неудивительно, что акция протеста совпадает с политическими дебатами во Франции, посвященных теме введения штрафов за сексуальные домогательства на улицах. В частности, речь идет о неприличных возгласах и оскорблениях, которые унижают достоинство женщины. Известно, что министр Марлен Шьяппа инициировала рассмотрение этого вопроса и настаивает на том, чтобы люди, которые совершают даже малейшее нарушение законов в отношении женщины, платили штраф в размере 90 евро.
Ванесса Паради на "Сезар-2018"
Пенелопа Круз присоединилась к французскому движения против домогательств
Актриса Жеральдин Накаш поддержала движение против насилия
Лоранс Арне на "Сезар-2018"
Актриса украинского происхождения Ольга Куриленко присоединилась к движению
Нуми Рапас с едва заметной белой лентой
Мелани Тьерри на "Сезар-2018"
Актриса Жюли Гайе на церемонии во Франции