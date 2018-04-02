Актрису Синтию Никсон обидели, а она на этом заработала

Звезду сериала "Секс и город" Синтию Никсон назвали "неквалифицированной лесбиянкой". Однако она не пала духом, а напечатала эту фразу на значках, все деньги от продажи которых пойдут на ее предвыборную кампанию.

Как известно, Никсон планирует баллотироваться на пост губернатора штата Нью-Йорк и сейчас претендует на то, чтобы Демократическая партия США номинировала ее как официального кандидата.

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Сейчас одним из главных конкурентов Синтии стал Эндрю Куомо, который является нынешним губернатором штата.

В его поддержку в интервью New York Post высказалась политик Кристин Куинн: "Синтия Никсон была против того, чтобы лесбиянка с соответствующей квалификацией стала мэром Нью-Йорка. Теперь она хочет, чтобы неквалифицированная лесбиянка стала губернатором Нью-Йорка. Нужно иметь квалификацию и опыт. У нее нет квалификации, чтобы быть губернатором ".

Куинн также лесбиянка и в 2013 году выдвигалась в качестве кандидата в мэры Нью-Йорка, однако Демократическая партия номинировала на этот пост Билла де Блази, который впоследствии победил на выборах.

После этих слов предвыборный штаб Никсон начал продавать значки с надписью "Неквалифицированная лесбиянка".

Значок "неквалифицированной лесбиянки"

Смотрите предвыборный ролик Никсон: