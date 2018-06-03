Матч Украина – Албания: анонс игры

Товарищеская встреча Албания – Украина пройдет во французском Эвиане на стадионе "Камиль Фурнье" 3 июня. Это второй товарищеский матч сборной Украины на сборах.

Игра между Украиной и Албанией могла не состояться. Ее запланировали провести во французском городе Эвиан, однако тамошний стадион не соответствует требованиям матча между сборными. Из-за чего тренер сборной Украины Андрей Шевченко обратился к ФИФА. Поддержал его и Кристиан Пануччи, который тренирует албанцев (кстати, оба в свое время играли за итальянский "Милан"). Однако в ФИФА решили, что поле подходит для игры, поэтому матч состоится в воскресенье, 3 июня, в 17:00 часов (по киевскому времени).

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Накануне сборная Украины 31 мая провела достаточно тяжелый матч против сборной Марокко. Голов команды не забивали, однако сил на игру потратили немало. Таким такой результатом остались недовольны как болельщики "сине-желтых", так и сами игроки. Лишь Андрей Шевченко пытался найти позитив как в самой игре, так и счете.

Состав сборной Украины

После игры с Марокко расположение сборной покинули сразу двое игроков, которые играли в основе – вратарь Андрей Пятов и полузащитник Тарас Степаненко. Поэтому следует ожидать замен в матче с албанцами. Несмотря на то, что Андрей Шевченко рассматривает эту игру как возможность сыграть состав и наиграть игровые комбинации, вряд ли будут значительные изменения в стартовой одиннадцатке в сравнении с предыдущим матчем. Единственное, что место в воротах может занять Андрей Лунин, а вместо Степаненко выйти Руслан Малиновский. Еще две вероятные изменения – Беседин с первых минут впереди, и Шабанов в центре защиты вместо одного из защитников.

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Сборная Албании

Что касается сборной Албании, то ее игроки представляют середняков итальянского чемпионата. Немало футболистов – из местного первенства.

Албания, как и Украина, не пробилась на Чемпионат мира 2018 года в России, заняв в группе третье место. На первых двух ступеньках – сборные Испании и Италии.

В последнем матче "горные орлы" с разгромом уступила сборной Косово 3:0. Поэтому игроки будут заряжены на победу.

Стоит отметить, что украинцы пять раз играли со сборной Албании. В том числе и в отборе на ЧМ-2006 года. Именно в этом отборе был единственный "положительный" счет для албанцев, когда они сыграли с "сине-желтыми" в ничью 2:2, тогда еще в Днепропетровске. Еще четыре матча закончились победой сборной Украины.