Украина разгромила Албанию в товарищеском матче: обзор игры

Сборные Украины и Албании сыграли товарищеский матч во французском городе Эвиан. Игра вообще могла не состояться, но в ФИФА заявили, что команды могут сыграть этот матч.

Сборная Украины сыграла матч со сборной Албании. Несмотря на статус товарищеского, он скорее был похож на тренировочный. Все из-за стадиона во французском Эвиане. С него открывался прекрасный вид на Женевское озеро, однако обе команды и их тренеры не были довольны самым стадионом, считая, что он не отвечает требованиям такого матча.

Стадион в Эвиане

Однако в ФИФА заверили, что играть здесь можно. Поэтому игра состоялась.

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По сравнению с предыдущим матчем против Марокко, главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко сделал сразу шесть замен. Две из них вынужденные – лагерь сборной покинули двое игроков донецкого "Шахтера" Андрей Пятов и Тарас Степаненко. Вместо них вышли Андрей Лунин и Руслан Малиновский соответственно. Также с первых минут вышли Эдуард Соболь, Богдан Бутко, Марлос и Артем Беседин, которые начинали предыдущую игру в запасе. Что касается Марлоса, то он разместился в центре полузащиты, а не на правом фланге, где он обычно играет в клубе. На этой позиции в сборной Украины играет Андрей Ярмоленко.

Команды начали матч довольно активно, поэтому и Андрею Лунину, и Этриту Бериши пришлось вступать в игру с первых минут. В Украине наибольшую опасность несла атакующая тройка Коноплянка – Марлос – Ярмоленко. В дальнейшем именно они станут авторами голов в ворота албанцев. А перед тем был неточный удар в исполнении Ярмоленко, рикошет после удара Коноплянки. Еще в одном моменте лишь защитник вынес мяч из пустой ворот после мощного удара Ярмоленко.

Также стоит отметить, что Кристиан Пануччи был вынужден провести вынужденную замену – травму задней поверхности бедра получил Юльбер Рамадане.

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На 31 минуте украинцы забили первый гол в этом матче. Его автором стал Евгений Коноплянка. Он в касание пробил по воротам Бериши после паса Ярмоленко. Тот получил пас в штрафную от Марлоса, обыграл защитника и отдал передачу на свободного партнера.

Уже через 5 минут Коноплянка отдал "долг" за пас, на этот раз ассистируя Ярмоленко. Евгений сместился с фланга в центр перед штрафной, отдал пас на "7" номер сборной Украины. Последний обыграл защитника и пробил мимо вратаря.

Третий гол в этом матче украинцы забили уже в добавленное к первому тайму время. Он оказался достаточно неоднозначным (режиссеры трансляции даже не заметили, когда забили гол, и показали его уже в повторе). По непонятным причинам игроки сборной Албании остановились во время игры, в то время как Марлос выдал вертикальный пас в штрафную на Малиновского, который отдал пас на Ярмоленко. Последний уже расстреливал пустые ворота. Так, Андрей за первые 45 минут игры забил два гола и один раз отдал результативный пас. Марлос же причастен к двум голам сборной Украины.

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Вторая 45-минутка началась с замен. У украинцев Беседин уступил место на поле Евгению Селезневу. Он даже гол забьет, но его не засчитают из-за офсайда. Впоследствии также выйдет Николай Шапаренко вместо Марлоса.

Второй тайм больше отличился борьбой в центре поля. Украинцы взяли игру под свой контроль. Хотя албанцы дважды опасно пробивали по воротам Лунина, однако каждый раз мимо рамки.

Самый опасный момент у сборной Украины возник на 83 минуте. Коноплянка пробивал со штрафного, мяч перелетел стенку и летел в верхний угол ворот. Бериша добрался до мяча в прыжке, а добивание от украинцев заблокировали. Только угловой.

А впоследствии Ярмоленко мог оформить хет-трик после паса Коноплянки. Однако не сумел. После удара игрока сборной Албании мяч попал в штангу. В ответ сборная Албании забила гол. Эмануэль Ндой принял мяч в штрафной, "качнул" Караваева, и пробил в противовес Лунину.

Но разгрома Албания не избежала. Уже через мгновение Ярмоленко оказался один на один с вратарем, и решил не пробивать, а отдал пас на Коноплянку, который был рядом. Евгений и установил окончательный счет матча. После этого прозвучал финальный свисток.

Украина – Албания 4:1

Голы: Коноплянка, 31, 90, Ярмоленко, 36, 45+2 – Ндой, 89