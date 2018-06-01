Матч Украина – Албания: букмекеры назвали фаворита игры

Сборные Украины и Албании сыграют товарищеский матч 3 июня во французском городе Эвиан. Не все букмекерские конторы принимают ставки на этот матч.

Стоит добавить, что не все букмекерские конторы поставили игру в свой ряд. Однако впоследствии некоторые из них все же добавили эту игру.

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Так, в PariMatch считают именно сборную Украины фаворитом матча. Коэффициент на победу "сине-желтых" – 1,93, в то время как на Албанию – 4,10. Ничья в этом матче оценена в 3,40.

Довольно большая вероятность, что в этой игре будет забит гол – коэффициент на "тотал больше 1" – 1,09, а на "тотал больше 1,5" – 1,38. При этом в отношении Украины "тотал больше 1,5" – 2,17 ( "тотал меньше 1,5" – 1,69), в то время как "тотал больше 1" для албанцев – 2,50 ( "тотал меньше 1" – 1,53)

Относительно точного счета, то победа Украины 2:0 имеет меньший коэффициент, чем ничья 0:0 – 8,30 против 9,00 соответственно. Большая вероятность, что "сине-желтые" в этом матче получат минимальную победу 1:0 –6,20, или сыграют вничью 1:1. Что касается победы сборной Албании, то наименьший коэффициент в счете 1:0 в их пользу – 9,70. Все остальное – вне 10.

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У "Фаворит спорт" (как и Favbet) несколько больше коэффициенты на победу Украины – 2,00. В то время как победа Албании оценена в 3,85. Более вероятная ничья – 3,40.

"Тотал больше 05" получил коэффициент в 1,07. Для тех, кто считает, что игра закончится без забитых голов, есть "тотал меньше 0,5" – 7,25. Такой же коэффициент и на точный счет 0:0. В то же время "индивидуальный тотал больше 0,5" у Албании – 1,54, у Украины – 1,24.

Победа сборной Украины 1:0 оценена в 5,75. Несколько больший коэффициент – на ничью 1:1. Минимальная победа сборной Албании 1:0 – 8,75.

К слову, в William Hill не принимают ставки на этот матч.