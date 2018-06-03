Матч Украина – Албания: где смотреть онлайн товарищескую игру

Товарищеская встреча Албания — Украина пройдет во французском Эвиане на стадионе "Камиль Фурнье" 3 июня. Украинские зрители смогут увидеть ее в прямом эфире.

Начнется поединок в 17:00 часов по киевскому времени, а посмотреть его вживую украинские болельщики смогут на канале "Футбол 2".

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На канале "Украина" матч будет транслироваться в записи в 21:00 час.

Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24", обзор матча – на сайте 24 канала.