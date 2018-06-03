Матч Украина – Албания: где смотреть онлайн товарищескую игру
Товарищеская встреча Албания — Украина пройдет во французском Эвиане на стадионе "Камиль Фурнье" 3 июня. Украинские зрители смогут увидеть ее в прямом эфире.
Начнется поединок в 17:00 часов по киевскому времени, а посмотреть его вживую украинские болельщики смогут на канале "Футбол 2".
Читайте также: Матч Украина – Албания: букмекеры назвали фаворита игры
На канале "Украина" матч будет транслироваться в записи в 21:00 час.
Текстовая онлайн-трансляция на сайте "Футбол 24", обзор матча – на сайте 24 канала.
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии